Pedro Francke sobre Avelino Guillén: “En el gabinete fue puntal en la lucha contra la corrupción”

Muestras de estima y admiración. Pedro Francke ministro de Economía y Finanzas, se mostró muy solidario con Avelino Guillén quien dio a conocer el viernes 28 de enero su renuncia al ministerio del Interior.

A través de su cuenta de Twitter, Francke se pronunció y no dudó en calificar de un “paladín en la defensa de los derechos humanos”.

“Expreso toda mi solidaridad con Avelino Guillén, un paladín en la defensa de los derechos humanos. En el gabinete ha sido un puntal en la lucha contra la corrupción. Estimado Avelino, estoy seguro de que nos seguiremos encontrando en la lucha por un país mejor. Un fuerte abrazo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Recordemos que la semana pasada, Guillén manifestó en declaraciones al portal Epicentro TV que había asesores “de diversas tendencias” que están en una “escamaruza permanente”, a tal punto que se trataría de una “guerra sindical” en Palacio de Gobierno.

“De acuerdo a lo que yo veo, (los asesores) no aportan. Es una guerra permanente entre ellos. Los veo de vista, no los conozco. Hablan de diversas tendencias, sectores y entre ellos están en una escamaruza permanente. Es una guerra sindical en Palacio y ahora se está expresando con la denuncia contra el señor (Carlos) Jaico (secretario del Despacho Presidencial). Eso no puede continuar así, eso tiene que acabar”, expresó.

PEDRO CASTILLO ACEPTA RENUNCIA DE AVELINO GUILLÉN Y JAVIER GALLARDO

A través de redes sociales, el mandatario Pedro Castillo, anunció que da por concluida el nombramiento de Gallardo Mendoza como comandante general de la PNP.

“Como jefe de Estado, he decidido dar por concluida la designación del comandante general de la Policía, Javier Gallardo Mendoza. Asimismo, acepto la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, a quien agradezco por los servicios prestados a la Nación”, escribió Castillo Terrones casi a la medianoche de este domingo 30.

En una reciente entrevista, Pedro Castillo, opinó sobre la crisis evidenciada en el Ministerio del Interior, tras la renuncia de Avelino Guillén debido a conflictos internos con el saliente comandante general de la Policía, Javier Gallardo.

“No estoy al tanto de habladurías y de chismes. Nuevamente le digo: los ministros están en evaluación permanente y es momento de dar resultados de trabajo en beneficio del pueblo. Y creo que el ministro Guillén debió denunciar en Consejo de Ministros con nombres y apellidos. No entiendo por qué recién lo dice”, dijo en conversación con el diario La Noticia.

Castillo Terrones se pronunció además sobre el supuesto “gabinete en la sombra” que mencionó el ahora extitular del Mininter.

“Nunca escuché eso en un Consejo de Ministros. Quisiera aprovechar para alertar que nadie puede utilizar mi nombre para hacer gestiones. Lamento que nunca me lo haya dicho y tampoco en los consejos de ministros haya expresado lo que usted me comenta”, expresó.

Antes de concluir con la entrevista, Pedro Castillo hizo un mea culpa y aseguró que se expresó mal cuando dijo que existe la posibilidad de ceder una parte del mar peruano al país boliviano.

“Sí, me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo. Quiero nuevamente decirle que nada haré en mi gobierno sin consultar al pueblo”, manifestó Castillo Terrones para el medio regional La Noticia.

Por otro lado, el mandatario aceptó que “hemos cometido errores” en el poco tiempo que tiene en su gobierno, pero que “en 6 meses no cambiaremos lo que la derecha en el Perú dejó: profesores mal pagados, alumnos desnutridos, escuelas destruidas, peruanos marginados”.

