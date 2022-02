Waldermar Cerrón: los memes que dejó su anuncio como nuevo Premier

Waldemar Cerrón, congresista de la República de Perú Libre y hermano de Vladimir Cerrón, sostuvo una reunión con el presidente Pedro Castillo luego de confirmarse la renuncia de Mirtha Vásquez al cargo de Presidenta del Consejo de Ministros. Tras dicha reunión, todavía se desconocía el nombre del nuevo jefe de la PCM, pero alrededor de las 10 de la noche, Waldemar Cerrón publicó un tweet donde anunciaba que sería el próximo Premier.

“Acabamos la reunión con el presidente Pedro Castillo quien me ofreció la PCM. Como un gran demócrata, acepté gustosamente”, se lee en la publicación donde etiqueta a diversos medios de comunicación, a su hermano y páginas oficiales de su agrupación política. Sin embargo, minutos después eliminó la publicación y señaló que era falsa. Ante tremenda confusión, los cibernautas aprovecharon para crear memes sobre la excusa presentada por el parlamentario tras el viral incidente.

Luego de borrar el tweet donde anunciaba que aceptaba ser el próximo Premier, Waldemar Cerrón compartió la captura de otro tweet en el que se anunciaba lo mismo, pero proveniente de otra cuenta. Los usuarios no tardaron en notar que se trataba de un perfil que llevaba un nombre similar, pero que no era desde donde se había publicado el polémico tweet desde un inicio. Desde entonces, se empezó a parodiar el incidente recordando el multiverso del universo cinematográfico de Marvel, el mismo que permitió que varios Spider-Man se encuentren en la última cinta del arácnido, tal como sucedió en el clásico meme ubicado líneas arriba.

La icónica frase “¡Ya nos exhibiste!” dicha por Eugenio Derbez a través de su personaje Ludovico Peluche de la Familia Peluche, sirvió también para recordar a los dos perfiles que se atribuyeron ser el congresista Waldemar Cerrón. En el caso de uno se trataba del real, mientras que el otro era una cuenta que intentó replicar el anuncio del parlamentario de Perú Libre. Esta publicación tuvo gran acogida por parte de los usuarios de Twitter que sumó más de mil likes en pocos minutos.

La contradicción de Cerrón llevó a revivir este meme protagonizado por un gato que muestra clara indecisión sobre lo que menciona. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual Waldemar Cerrón realizó la primera publicación donde anunciaba que sería el reemplazo de Mirtha Vásquez. Por su parte, el periodista Martín Calderón, señala en su cuenta de Twitter que conversó con el expremier Guido Bellido, quien estuvo en la reunión con Waldemar Cerrón y aseguró que es falso que el presidente le haya propuesto el cargo de primer ministro. “Le he insistido y dice: ‘Es falso. No he escuchado eso. En la reunión que hemos tenido no se ha tocado ese tema. Alguien tal vez entró a su cuenta o no sé’”, indica.

A pesar de que Waldemar Cerrón intentó acusar a otra cuenta sobre el anuncio de su llegada a la presidencia del Consejo de Ministros, el propio Cerrón o el presidente de la República no han salido a desmentir de que esta haya sido una posibilidad o que se encuentra en discusión hasta el momento. Todavía quedan muchas dudas respecto a quien sería el reemplazo de Mirtha Vásquez y si acaso cuenta con la capacidad de generar puentes con la oposición, así como liderar los cambios necesarios como en el caso del Ministerio del Interior, el mismo desde donde se originó la crisis política que provocó la salida de dos importantes ministros.

Si bien no se trata de un meme propiamente dicho, León Moya hizo una sarcástica comparación entre la duración de algunos presidentes del Consejo de Ministros. Mirtha Vásquez, por su parte, superó los tres meses en el cargo, tiempo que estuvo marcado por varios escándalos desde el Ejecutivo, el manejo del desastre ecológico provocado por Repsol y la crisis institucional dentro de la Policía. Pedro Cateriano duró tres semanas en el cargo hasta que el Congreso decidió no otorgarle la confianza para que pueda continuar en sus funciones. En el caso de Waldemar Cerrón nunca fue nombrado como Premier, pero al parecer así lo hubiese querido.

