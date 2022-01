Avelino Guillén sobre Pedro Castillo: “Quien le dijo que dé la entrevista a CNN no es su amigo ni buen consejero”

Avelino Guillén habló sobre la entrevista que ofreció Pedro Castillo a CNN. Foto: Andina

El exministro del Interior, Avelino Guillén, habló sobre la entrevista que concedió el presidente Pedro Castillo a Fernando del Rincón de la CNN. El exfiscal sostuvo que el mandatario no tiene buenos asesores para haber accedido a conversar con la cadena estadounidense.

“No veo asesores que lo aconsejen bien. Quien le dijo que dé la entrevista a CNN no es su amigo ni buen consejero. Lo que le falta al presidente es un buen equipo de asesores, establecer diálogo, confianza en su premier, tener largas jornadas de trabajo con sus ministros y evaluación política”, dijo en una entrevista con La República.

Avelino Guillén también sintió que muchas veces Pedro Castillo no escucha a ningún funcionario que tiene buenos consejos, incluyendo a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“Por momentos me da la impresión de que no escucha ni a la premier. Se produce un vacío. Lo importante en política es saber escuchar a todos, tomar decisiones y asumirlas. Tiene un excelente ministro de Economía, un buen ministro de Salud, por mencionar algunos, y deben merecer mayor reconocimiento”, sostuvo.

En la misma entrevista, Guillén reconoció que esperaba el respaldo de Pedro Castillo debido a los desacuerdos que mantuvo con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Javier Gallardo, sin embargo, pese que el jefe de Estado sabía su posición dejó que el tema pasara y el exministro del Interior no podía hacer nada.

“Esperaba que el presidente de la República respaldara a su ministro, pero prefirió guardar silencio y ponerse de perfil. Ese es un silencio estruendoso, porque dice mucho. Ha expresado una posición de respaldo claro y directo al señor comandante general de la Policía”, indicó.

Guillén dijo que no estaba de acuerdo en dar de baja a buenos elementos de la Policía Nacional del Perú porque eran “valiosos”, pero Gallardo tomó las decisiones, aun cuando que Castillo conocía cómo estaba actuando el comandante general.

El abogado renunciante al cargo de ministro aseveró que se tenían que hacer cambios urgentes en las principales unidades operativas de la Policía, como la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

RENUNCIA IRREVOCABLE

Avelino Guillén presentó su carta de renuncia “irrevocable” al cargo de ministro del Interior al presidente Pedro Castillo porque el mandatario evitó tratar el tema de las bajas dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) por más de dos semanas.

“Mi renuncia es de carácter irrevocable. Bajo esa condición he presentado mi renuncia. He esperado durante dos semanas la respuesta del señor presidente y su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo al señor comandante general de la Policía Nacional. (…) Hay silencios que expresan posiciones. Lo natural es que el presidente respalde a su ministro”, dijo.

Pedro Castillo le dijo que tomaría una decisión sobre los temas de la PNP, pero nunca más habló de ello y fue una señal de Guillén para dar un paso al costado del cargo.

“Al no haber respuesta y agravarse la situación, he tenido que tomar una decisión, que no podía postergarse más”, expuso.

