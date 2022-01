Elías Montalvo se muestra feliz y contento de encontrarse con su pareja Luis Guzmán en México

Elías Montalvo viajó a México para encontrarse con su pareja. (Foto: Instagram)

Luego de su polémica entrevista en Amor y Fuego, Elías Montalvo no dudó en comprar su pasaje de avión y volar hacía México para reencontrarse con el que sería su actual pareja, el modelo mexicano Luis Guzmán. Ambos retomaron su relación hace unas semanas.

Como se recuerda, el tiktoker fue vinculado sentimentalmente con el productor Peter Fajardo. Sin embargo, entre sus confesiones con Rodrigo González y Gigi Mitre reveló que aún tenía sentimientos por el mexicano cuando se encontraba en “saliditas” con Fajardo.

Además, confesó que en su momento sí llegó a pensar que podía formalizar con el productor. “No éramos pareja, pero salíamos. Si hubiésemos sido pareja, yo lo hubiese dicho públicamente (...) Pensé que podía pasar algo más, pero realmente, antes de estar con una persona tú la conoces y te das cuenta que ya no te gustan algunas cosas”.

Es por ello que, el exchico reality utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de videos que inician con el recibimiento que le dio el también deportista. Con un ramo de flores en mano, Elías Montalvo fue sorprendido por su pareja.

Además, no ha dejado de compartir con sus más de 190 mil seguidores lo que está haciendo en tierras mexicanas como comer tacos y tomar tequila en compañía de su enamorado y amigos cercanos.

Cabe resaltar que la producción de Esto es Guerra, quienes ahora se encargan de la nueva versión Esto es Habacilar, no le renovaron el contrato y al ser consultado por los conductores de Amor y Fuego sobre sus planes a futuro, Montalvo no descartó la idea de irse a vivir al extranjero.

“Estoy en eso, estamos en eso (en viajar a México) (¿Estás enamoradísimo? Para dejar todo e irte para allá con él) Sí, totalmente”, expresó en vivo el pasado miércoles 26 de enero.

ELÍAS MONTALVO Y ROSÁNGELA ESPINOZA

Durante la entrevista en Willax Televisión, Elías Montalvo no tuvo problemas en responder sobre su distanciamiento con Rosángela Espinoza, asegurando que él no la consideraba su amiga pese a que ganaron juntos el reality “Guerra de tiktokers”.

“Rosángela y yo éramos, no sé si amigos porque es un calificativo muy fuerte, pero fue una muy buena compañera, siempre estuvo conmigo y yo le agradezco hasta el día de hoy todos los momentos que hemos compartido”, señaló.

“Siempre estoy agradecido con todos, pero yo no entiendo porque se tomó tan personal lo de la votación porque, en primer lugar, por mí no se fue (de ‘Esto es guerra’) porque yo no fui el último voto, a eso me refiero”, añadió.

PENSABA QUE PREMIO IBA A SER DIVIDIDO CON ROSÁNGELA

Sobre el premio económico que recibió luego de ganar “Guerra de tiktokers” junto a Rosángela Espinoza, explicó que él pensaba que el dinero iba a ser divido; sin embargo, la producción le dijo que la plata era solo para él.

“Realmente yo pensé que era para los dos, le pregunté a la producción y me dijeron que solo era para los tiktoker porque para los ‘guerreros’ era su chamba. Ese era el trabajo de producción, él tenía que decirle a ella que el premio no era para ella”, manifestó.

Elías Montalvo dio a conocer cuál fue el motivo para no votar por Rosángela Espinoza el día de su eliminación en Esto es Guerra.

