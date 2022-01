Brunella Horna fue presentada como la nueva conductora de América Hoy

América Hoy inició el 31 de enero con la integración de Brunella Horna. (Foto: América TV)

Este 31 de enero se estrenó con gran expectativa América Hoy, programa de Ethel Pozo, Janeth Barboza y Giselo (Edson Dávila). El espacio que presentó al reemplazo a Melissa Paredes. Como se recuerda, la exmodelo dejó de aparecer en el programa de la temporada pasada (2021) tras ser captada besando al bailarín Anthony Aranda estando aún casada con Rodrigo Cuba.

Este lunes, el espacio arrancó con un renovado programa y con una nueva animadora. Se trata de Brunella Horna Con gran emoción, sus compañeros le dieron la bienvenida a la modelo, quien ya había sido voceada como nueva integrante el espacio matutino.

Por su parte, la joven agradeció a sus compañeras y a la producción por la oportunidad. “Estoy muy nerviosa, es la primera vez que conduzco”, señaló. “Ha sido muy sueño desde que llegué de Chiclayo ser conductora”, acotó la emocionada rubia, quien en un principio fue presentada a través de fotos de su infancia.

Tras las pistas respectivas, los conductores presentaron a la pareja Richard Acuña. Como se recuerda, Janet Barboza y Ethel Pozo indicaron que la nueva animadora era una mujer muy linda y talentosa, sobre todo con mucha correa.

Lo nuevo de esta temporada es que el programa lanza el concurso Colaborador por un día, donde el público en general podrá participar en el programa.

¿QUÉ DIJO ETHEL POZO SOBRE LA RELACIÓN DE MELISSA PAREDES CON ANTHONY ARANDA?

En una entrevista con Infobae, Ethel Pozo se refirió a su otrora amiga Melissa Paredes, con quien ya no se habla desde que salió a la luz el ampay de la actriz con el bailarín Anthony Aranda. La hija de Gisela Valcárcel señaló que la modelo ya no es la misma Melissa que conoció.

“Me afectó por el matrimonio y por la bebé, y quizás algunos programas aún no lo han entendido. Me afectó muchísimo porque yo ahora soy una mujer de 41 años, pero yo en su momento sufrí muchísimo cuando a mi mamá le fueron desleal”, indicó la conductora de TV, quien también se refirió a la relación que hoy en día tiene Melissa con Anthony Aranda.

“Ya te imaginarás mi opinión. ¿Tienen ideologías diferentes? Totalmente, radicales, tenemos pilares distintos, valores distintos. Yo creo que conocí una persona linda en su momento, y espero algún día de la vida, en años, volver a ver esa Melissa. Ahora ya no está, ya no existe (apenada). ¿Si me sigue poniendo triste? Sí, mucho, es que es una persona que ya no está”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: