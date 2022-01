Resumen: Shirley Arica, Bad Bunny y otras noticias que dieron de qué hablar este domingo 30 de enero

Conoce las noticias más importantes de la farándula peruana de este 30 de enero. (Foto: Instagram)

La mañana de este 30 de enero comenzó con la noticia de que Shirley Arica estaría siendo investigada por las autoridades tras ser vinculada con una red criminal que le habría robado más de un millón de soles al Perú. Ante ello, la chica reality no se quedó callada y decidió defenderse.

Asimismo, las entradas para el concierto de Bad Bunny que estaban destinadas a la venta en su precio normal, se agotaron en menos de una hora dejando a miles de fanáticos fuera del evento. Muchos seguidores expresaron su tristeza en redes sociales y pidieron una segunda fecha.

Entre otras noticias, Rebeca Escribens se mostró feliz y contenta de anunciar la recuperación de su padre y la posibilidad de irse a casa tras ser dado de alta después de pasar varios días internado en una clínica.

SHIRLEY ARICA SE DEFIENDE TRAS SER VINCULADA CON RED CRIMINAL

A través de un informe emitido en Domingo al Día, las autoridades señalaron que Shirley Arica estaría involucrada con la red criminal ‘Los Incorregibles’, quienes le habrían robado más de 1 millón 800 mil soles al Estado peruano y que tiene como presunto cabecilla a Miguel Ángel Salinas. Su vínculo se habría originado tras adquirir el Mercedes-Benz que trasladaba a Salinas.

“Yo compro el carro en un concesionario y sale la persona que me lo vendió, lo compre ahí y ya. No sé de quién es o de quién fue. Yo hice los trámites directamente con el concesionario más no con el dueño del vehículo”indicó exintegrante de El Poder del Amor.

“Que investiguen todo lo que tienen que investigar. Yo tengo todos mis papeles en regla, así que no tengo ningún problema. No conozco ninguno de esos nombres que me acabar de mencionar”, concluyó.

Shirley Arica se defiende de grave acusación. (Foto: Instagram)

BAD BUNNY HIZO SOLD OUT PARA SU CONCIERTO EN PERÚ

A las 9 de la mañana de este 30 de enero, Teleticket inició la venta del 50% de entradas que quedaban para el concierto del Bad Bunny. Sin embargo, en menos de una hora, la boletería anunció sold out, siendo muchos los que quedaron fuera del esperado evento que se realizará este 13 de noviembre en el Estado Nacional.

Como se recuerda, la primera fecha de venta fue el pasado viernes 28 de enero, agotándose también en aproximadamente 45 minutos. Este show forma de su Tour Mundial denominado “World’s Hottest Tour” que incluye varios países de América Latina y Estados Unidos.

Ya no hay entradas para Bad Bunny. (Foto: Teleticket)

REBECA ESCRIBENS ANUNCIA QUE SU PADRE FUE DADO DE ALTA

La tarde de este domingo 30 de enero, Rebeca Escribens utilizó sus redes sociales para anunciar que su padre se encontraba mejor de salud y que había sido dado de alta de la clínica en donde se encontraba hospitalizado desde hace varios días.

La actriz sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores al revelar que se estaba llevando a su progenitor a casa. La noticia la dio a conocer a través de sus historias de Instagram así como con una publicación en donde posa junto a su padre en el establecimiento médico donde se trató. “Nos vamos a casa, car***! Gracias, gracias, gracias”, se puede leer en la descripción del post.

Foto: Instagram

ETHEL POZO QUIERE TRANSMITIR SU BODA EN TELEVISIÓN

Ethel Pozo y Julián Alexander se comprometieron tras tener 10 meses de relación. Y aunque todavía no tienen una fecha para celebrar su matrimonio, la conductora no descarta transmitir su boda por televisión al mismo estilo que su madre Gisela Valcárcel, cuando se casó con el exfutbolista Roberto Martínez.

“¿Si será transmitida por TV? ¡Ay! Seguro que el Armando (Tafur, productor del programa ‘América hoy’) va a querer, pero no tenemos problemas en compartir porque estamos acostumbrados a las redes sociales, a la TV, no nos molesta, así que no sé cómo será ese momento en diciembre, la fecha no la puedo decir”, señaló Ethel al diario Trome.

Ethel Pozo se casa con julián Alexander este 2022. (Foto: Instagram/ captura de pantalla)

