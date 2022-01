Perú vs. Ecuador: Nilson Loyola fue desconvocado por lesión previo a duelo por Eliminatorias Qatar 2022

Nilson Loyola venía siendo convocado a la selección peruana desde las Eliminatorias para Rusia 2018. | Foto: FPF

La selección peruana dejó atrás la histórica victoria ante Colombia en Barranquilla y ahora se enfoca en el duelo con Ecuador de este martes 01 de febrero. Sin embargo, ya se dio a conocer otra baja que sufrirá la ‘bicolor’, pues el lateral izquierdo Nilson Loyola sufrió una lesión y es baja de último momento para este encuentro válido por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La noticia fue dada a conocer por la misma Federación Peruana de Fútbol (FPF) mediante sus redes sociales. “La Selección Peruana lamenta informar que el defensor de Sporting Cristal, Nilson Loyola queda desafectado de la convocatoria para el partido contra Ecuador por lesión ”, se lee en la publicación que realizaron en la cuenta de Twitter acerca del jugador de 27 años, que hasta el momento ha jugado ningún partido del actual proceso clasificatorio.

Por ahora se desconoce el alcance de la lesión, pero se puede pensar que el jugador de Sporting Cristal la habría sufrido en el último entrenamiento que la ‘blanquirroja’ llevó a cabo este domingo 30 de enero en la Videna. Los jugadores se preparan al máximo para el encuentro ante la ‘Tri’ y la exigencia es bastante alta.

Comunicado de la FPF por desconvocatoria de Nilson Loyola para duelo con Ecuador.

POSIBLES REEMPLAZANTES

Es una incógnita conocer si Ricardo Gareca llamará a alguien más con esta baja de Loyola en el lateral izquierdo. Sin embargo, hay que resaltar que este jugador no era un titular habitual en el once inicial y su presencia estaba más supeditada a las ausencias de Miguel Trauco y/o Marcos López. De hecho, el primero vuelve al equipo luego de perderse el último duelo ante Colombia por acumulación de tarjetas amarillas. Asimismo, López sufrió un golpe en el mismo partido en Barranquilla, pero no se ha conocido algún parte oficial, por lo que estaría apto para el partido ante Ecuador.

Ahora, en caso de que no esté disponible, hay otro jugador que ha ocupado ese puesto y es Luis Abram, quien se desempeña como defensa central. De hecho, el reciente fichaje del Cruz Azul de México jugó gran parte de la segunda mitad ante los ‘cafeteros’, precisamente por las molestias de López.

Con esto se puede entender que el ‘Tigre’ cuenta con variantes en esa posición y, en caso de no llamar a alguien más, puede tomar las precauciones necesarias ante cualquier eventualidad. De ahí es que haya realizado una convocatoria de 30 jugadores en un inicio para esta fecha doble.

DUDA PARA SPORTING CRISTAL

No solo para la ‘bicolor’ es una pena la lesión de Loyola, ya que para su club, Sporting Cristal, es el lateral izquierdo titular en el once de Roberto Mosquera. De hecho, los ‘celestes’ debutan este sábado en la Liga 1 ante Sport Huancayo en condición de visita, un partido que será fundamental que sumen de a tres para empezar con el pie derecho en el campeonato local. Mientras tanto, habría que esperar el diagnóstico oficial para ver si este infortunio es de consideración o algo leve sin mucho problema.

LISTA COMPLETA

Con la baja de Nilson Loyola, la lista de 26 jugadores quedaría conformada de la siguiente manera:

Arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo y Ángelo Campos.

Defensas: Luis Advíncula, Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Alexander Callens, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco y Marcos López.

Mediocampistas: Renato Tapia, Wilder Cartagena, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Jairo Concha, Christofer Gonzales, Raziel García y Edison Flores.

Delanteros: André Carrillo, Gabriel Costa, Alex Valera, Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño.

SEGUIR LEYENDO