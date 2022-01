Perú vs. Ecuador: Christian Cueva y la necesidad de ver “cada partido como una final” para ir al Mundial

Christian Cueva le ganó el duelo en la volante a James Rodríguez. | Foto: FPF

La selección peruana celebró un enorme triunfo ante Colombia en la complicada Barranquilla, que lo mantiene en el cuarto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, Christian Cueva, uno de los mejores jugadores de la ‘bicolor’ en dicho encuentro, pidió calma, aduciendo que falta camino por recorrer pero que el objetivo está muy marcado: clasificar al Mundial de Qatar 2022.

“Vemos cada partido como una final y así lo tenemos que tomar. Aún falta todavía y nosotros estamos mentalizados, lógicamente, en conseguir el objetivo que es clasificar al Mundial” , señaló el volante nacional en una entrevista realizada por Canal N en medio de una firma de autógrafos que tuvo lugar a las afueras de un reconocido restaurante de La Victoria.

Cueva se dio cita en este evento con el motivo de incentivar la vacunación contra el COVID-19 en los niños. De tal forma, proteger así a toda la población en medio de esta pandemia que llegó a su tercera ola y así evitar que los contagios lleguen a situaciones graves.

AUSENTE ANTE ECUADOR

Volviendo al tema de la ‘bicolor’, otros medios también tomaron la palabra del volante peruano, que refirió al partido con Ecuador de este martes 01 de febrero y del que no podrá estar presente por acumulación de tarjetas amarillas. “ Estaré apoyando desde donde me toque. El grupo ya está mentalizado para lo que quiere, que son los tres puntos, así que vamos a ir con mucha humildad y tranquilidad. El partido de Colombia ya pasó y ahora estamos enfocado en lo que es Ecuador”, expresó el jugador del Al-Fateh de Arabia Saudita para América TV.

ACTITUD EN MOMENTOS CRÍTICOS

En ese sentido, quedan tres importantes encuentros como Ecuador en Lima, Uruguay en Montevideo y ante Paraguay en Lima, nuevamente. Una ajustada situación que ya vivió esta selección, pues en las pasadas Eliminatorias, la clasificación de la ‘blanquirroja’ por el repechaje se definió en la última fecha, por lo que ya tienen la experiencia y saben a lo que se enfrentan. “ Ya tenemos una experiencia, entonces eso es lo que nos ayuda. Saber lo que nos estamos jugando que son instancias finales. Para eso siempre va a tener que haber la comunicación, entre nosotros, los compañeros, con el cuerpo técnico. Fuera de eso está la familia ahí apoyándote ”, comentó el futbolista peruano.

El abrazo entre jugadores de la selección peruana tras el gol de Edison Flores a Colombia que refleja la unión del grupo. | Foto: FPF

ABRAZO CON RICARDO GARECA

Asimismo, se refirió al emotivo abrazo que se dio con Ricardo Gareca tras el gol de Edison Flores ante los ‘cafeteros’, reconociendo la influencia del DT en su vida. “Eso es parte de lo que una convivencia te da. El cariño nace ahí y ya tenemos como siete años juntos. La verdad es que aprendo mucho día a día de él y de todas las personas que están ahí, de todo el comando técnico. Siempre he dicho, en momentos en que uno quizás por ahí, como cualquier ser humano se puede equivocar, él ha estado para darme un equilibrio. Como una imagen paterna dentro de lo que es el fútbol, la profesión en sí. Y así tengo muchas personas que me brindan ese cariño, porque siento que soy una persona que no le hace daño a nadie, no soy malo y la verdad es que como ser humano también puedo tener mis errores”, añadió para Canal N.

AFORO

Finalmente, se pronunció acerca del aforo para el duelo ante los ecuatorianos en el Estadio Nacional. Recientemente el Ministerio de Salud dio su aprobación para que se juegue al 70% de la capacidad. No obstante, Cueva prefirió abstenerse de este tema. “Son temas muy delicados que uno no puede hablarlo fácilmente. Prefiero estar al margen y que las autoridades hagan su trabajo, que las hacen bien. Yo quiero dedicarme al fútbol y a poder ser feliz con mi familia, que es el gran motor de mi vida. Mis hijos, mi esposa, mis padres, mis hermanos, y por eso es que estoy aquí, de pie y luchando por ellos”, sostuvo.

El volante nacional se refirió a la previa del duelo ante los ecuatorianos, donde resaltó el objetivo del la selección peruana y la tranquilidad que se necesita para afrontar los siguientes partidos. | Video: Canal N

