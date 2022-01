Entradas Perú vs. Ecuador vía joinnus: precios, zonas y cómo comprar para el partido por Eliminatorias

Solo habrá 50% de aforo en el Estadio Nacional para el Perú vs Ecuador por las Eliminatorias sudamericanas. Foto: FPF

Hoy, sábado 29 de enero, saldrán a la venta las entradas para el partido de Perú vs Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Nacional, que se podrán adquirir en forma online en la web de Joinnus, informó la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La preventa de suscriptores FPF Play es desde las 8:00 a.m. hasta las 11:59 a.m. mientras que el canje de los abonados es desde las 08:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. del domingo 31 de enero, así que su plazo es mucho mayor.

A partir del mediodía de este sábado 29 de enero (12:00 p.m.) se iniciará la venta regular para todos los aficionados de la bicolor que quieran asistir a alentar al Estadio Nacional en el Perú vs Ecuador.

Después de la histórica victoria ante Colombia de visita por la mínima diferencia después de 24 años con gol de Edison ‘Oreja’ Flores a los 85′, la selección peruana se enfrentará a Ecuador que empató 1-1 con Brasil un día antes que la bicolor se enfrentara a los ‘cafeteros’.

La ‘Blanquirroja’ se encuentra en cuarto puesto, zona de clasificación directa a Qatar, con 20 puntos en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas.

El partido por las Eliminatorias Qatar 2022 se jugará el martes 1 de febrero a las 9:00 p.m. (hora local) y será transmitido por las señales de Latina (señal abierta) y Movistar Deportes (cable).

En el Estadio Nacional solo se permitirá 50% de aforo de hinchas peruanos, según las nuevas disposiciones del Gobierno.

DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS PARA EL PERÚ VS ECUADOR

Las entradas para comprar el Perú vs Ecuador se pueden adquirir de forma online en la web de Joinnus. Para poder ingresar a ese sitio web, puedes hacerlo desde AQUÍ.

Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito, Visa, Mastercard o Diners. También podrás pagar con efectivo mediante el método de JoinnusPay.

Puedes transferir tus entradas a quien desees, pero una vez transferidas y emitidas las entradas no se podrá deshacer el proceso.

La emisión de las entradas sirve para que se descargue e imprima. Esto se realiza cuando se está seguro de quién usará las entradas. Los datos de los asistentes ya no podrán cambiarse porque es un proceso definitivo que no se puede deshacer.

Las entradas pueden ser emitidas hasta el mismo día del partido por las Eliminatorias Qatar 2022, una hora antes del encuentro.

PRECIOS POR TRIBUNAS

Los precios en las tribunas para el Perú vs Ecuador oscilan entre S/ 100.00 en norte y sur hasta S/ 750.00 en pullman del Estadio Nacional. Conoce aquí todos los precios:

Pullman S/ 750.00

Occidente Central S/ 570.00

Occidente Lateral S/ 450.00

Oriente Central S/ 400.00

Oriente Latera lS/ 300.00

Norte S/ 100.00

Sur S/ 100.00

REQUISITOS PARA ENTRAR AL PERÚ VS ECUADOR

Debido a la tercera ola por la pandemia del COVID-19, el Gobierno autorizó tan solo el 50% del aforo del Estadio Nacional. Los asistentes a este partido por las Eliminatorias Qatar 2022 tienen que seguir una serie de requisitos si quieren ingresar al recinto deportivo:

-Solo ingresarán al Estadio Nacional las personas que cuenten con vacunación completa contra la COVID-19, más la de refuerzo.

-Llevar la entrada impresa para el Perú vs Ecuador.

-Mostrar tu DNI (Documento Nacional de Identidad) original.

-Constancia digital de vacunación completa más dosis de refuerzo.

-Es obligatoria llevar dos mascarillas (una de ellas debe ser Kn95).

-Solo ingresan para el Perú vs Ecuador mayores de edad (18 años a más).

