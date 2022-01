Periodista colombiano criticó duramente a la selección peruana tras victoria ante Colombia por Eliminatorias

El periodista colombiano Luis Arturo Henao criticó la forma en que ganó Perú en Barranquilla.

El partido entre la selección peruana y el elenco colombiano ya quedó atrás. De hecho, fue un triunfo para la ‘bicolor’ que la metió de lleno en la lucha por un cupo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, Luis Arturo Henao, periodista ‘cafetero’, señaló que Perú no tuvo una idea de juego en Barranquilla, destacando que si clasifica será por que el resto de los equipos no tienen un buen nivel.

“En Colombia todo el tiempo era “somos cuartos, somos cuartos”, pero no hacemos gol, ‘ay es que somos cuartos’. Entonces al momento del ‘resultadismo’, de no ver un poquito más allá de la nariz y ver que el equipo no juega a nada, Colombia. Y Perú juega a nada. No se engañen, Perú juega a nada. Va a clasificar porque los demás somos más malos, pero no se engañen porque Perú no tiene nada. Entonces, hoy (el pasado viernes 28) Perú saca el resultado por la pobreza de Colombia, no por más. Ni porque una de esas hubo un autogol y se metió”, señaló el periodista colombiano para ESPN.

Sin embargo, como el contexto era el programa deportivo de dicho medio, en el que además estuvieron enlazados con sus pares peruanos como Erick Osores, Jorge Espejo y Julinho, hubo una tensa conversación entre el primero y un panelista colombiano.

“¿Cuánto vale (Luis) Díaz?”, preguntó Osores. En el programa de Colombia respondieron “60 millones de euros, pero ¿qué tiene que ver eso? Es lo que demostraron hoy en la cancha, fue lo que hizo Perú que se defendió, tuvo una y ganó ”, sostuvieron. En eso, intervino Espejo. “Yo discrepo que no valga nada ninguno de los dos equipos”.

Erick nuevamente emitió su comentario sobre este partido y añadió que comprende la molestia de sus colegas colombianos, pero resaltó lo que provocó que el resultado termine a favor de la ‘bicolor’. “Entiendo la molestia allá (en Colombia) porque tienen jugadores y un plantel para estar segundos o terceros. Y la verdad es que Perú tiene un equipo y un plantel para estar sexto, sétimo u octavo. Sin embargo, la experiencia de (Ricardo) Gareca al frente de Perú, y esa humildad de equipo, de ir juntando piecitas de un millón, de dos millones. Entonces, Perú ha hecho una fortaleza de su humildad o pobreza, lo cual se ha reflejado en la cancha. Perú ante todo, fue un equipo convencido mentalmente y humilde. Y a partir de eso, sí se le vio feo y coincido, pero a mí me sorprendió que esté tan sólido. Cuando Perú intenta jugar de esta manera, se come tres, no sostiene los resultados. Lo hizo ante un Colombia que presionó bien, pero de tres cuartos para arriba no tenía idea”, comentó.

COLOMBIA DOMINÓ, PERÚ CONVIRTIÓ

Y es que efectivamente fue un partido donde la ‘bicolor’ no tuvo casi ninguna opción de gol, a excepción de la ocasión que convirtió Edison Flores en una magnífica contra tras una gran habilitación de Christian Cueva. Los peruanos fueron dominados desde un principio por los colombianos, quienes impusieron una asfixiante presión y los arrinconaron en gran parte del encuentro. De hecho, James Rodríguez y Radamel Falcao tuvieron opciones de abrir el marcador, pero no tuvieron la claridad ni fortuna necesaria para transformarlo en gol.

Con este resultado, los dirigidos por Reinaldo Rueda se complican cada vez más en la tabla de posiciones y, por lo tanto, sus aspiraciones de tentar un cupo en el Mundial de Qatar 2022. Aún faltan tres jornadas para que culminen las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que un descuido puede sepultar a cualquier equipo.

