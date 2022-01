Perú vs. Colombia EN VIVO: minuto a minuto del partido desde Barranquilla

Perú vs. Colombia por Eliminatorias Qatar 2022

Desde las 4:00 p.m. (hora peruana y colombiana) Perú y Colombia se enfrentarán en uno de los duelos más importantes de esta fase final de la contienda eliminatoria rumbo al mundial de Qatar 2022. La lucha por los tres puntos será con todo y la bicolor saldrá con sus mejores armas a enfrentar a una selección cafetera que hoy tendrá en la cancha a sus dos máximas estrellas: Radamel Falcao y James Rodríguez, quienes no formaban juntos desde octubre de 2020.

El escenario será el estadio Metropolitano de Barranquilla, ciudad que tendrá una temperatura de 29° C a la hora del partido y que contará con un lleno casi total con hinchas que alentarán a su selección en esta lucha por alcanzar el cupo directo al Mundial.

Perú, que ayer realizó una única práctica, definirá sus líneas a horas del encuentro con Colombia, pero se sabe que los infaltables serán Gianluca Lapadula, André Carrillo y Christian Cueva en la ofensiva peruana.

Ver Movistar TV Perú vs. Colombia EN VIVO partido por Eliminatorias Qatar 2022

POSIBLES FORMACIONES

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún o Christofer Gonzáles; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina o Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Freddy Hinestroza o Johan Mojica; Mateus Uribe, Wílmar Barrios; James Rodríguez, Juan Cuadrado, Luis Díaz; Miguel Borja.

CÓMO VAN EN LA TABLA DE POSICIONES

Pese a que Colombia lleva cinco partidos sin ganar y sin anotar goles, producto de cuatro empates 0-0 y una derrota 1-0 con Brasil, los cafeteros llegan a este encuentro en el quinto lugar con 17 puntos. Perú tiene un escenario distinto, pero el mismo puntaje y tras tener una buena racha de partidos sin perder, no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de seguir con el buen augurio, aunque también está la labor de romper el maleficio de no poder sacar un triunfo en Barranquilla.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022

ÚLTIMAS NOTICIAS PERÚ VS. COLOMBIA

Bajas en Colombia

El DT Reinaldo Rueda, tendrá como principales bajas a los lesionados Duván Zapata y Luis Muriel, así como a Jefferson Lerma que se perderá el encuentro por covid-19 y por ello el estratega podrá utilizar para este juego a Falcao García; Alfredo Morelos; Rafael Santos Borré; Luis Suárez, convocado a última hora y Miguel Borja.

Falta de gol

Rueda indicó que “mientras no se logre el gol, esas críticas hay que aceptarlas; la validez va a depender del análisis de cada juego, de la óptica con que se evalúa, de lo que significa cada juego en donde no hemos marcado, la cantidad de opciones que se generan, el volumen, la propuesta, el juego proactivo; si se hace ese análisis objetivo, no tiene asidero la crítica; por lo que se refiere la tabla y los resultados sí tiene validez y hay que asimilarlo”

Cómo se armará Colombia

“El partido tiene que ser inteligente, donde no puede uno sesgarse, que ese es el punto débil. Hay que trabajarlo con variantes nuestras y conscientes de que es un rival con variantes y un sistema que lo puede variar, del 4-1-4-1 u otras opciones”, dijo Rueda.

Lapadula indiscutible

Lapadula ratificó ser nuestro ‘killer’ tras las ausencias por lesión de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán: anotó tres goles, siendo el máximo artillero de la blanquirroja en la Copa América. En total, lleva cinco tantos y tres asistencias en 17 partidos en la ‘era Gareca’. “Se ganó a la selección y se adaptó rápido. Se pone al servicio del equipo. Eso es meritorio”, lo alabó el ‘Tigre’ y hoy comandará el ataque peruano ante Colombia.

HORA Y CANAL DEL PARTIDO PERÚ VS COLOMBIA

El duelo entre la bicolor y la cafetera será a las 4:00 p.m. y los canales oficiales de transmisión son:

En Perú: América Tv y Movistar Deportes

En Colombia: Caracol TV, Gol Caracol y Caracol Play

Pero si estás en otro país puedes sintonizar:

- Argentina - TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

- Bolivia - COTAS Televisión

- Chile - Chilevision, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

- Ecuador - El Canal del Futbol

- México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones

- Estados Unidos - Fubo Sports Network

- Uruguay - VTV+

- Venezuela - TLT Play

