Magaly Medina es acusada de exponer en exceso a Alfredo Zambrano en redes sociales y ella se defiende

Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano se encuentran de vacaciones en Barranquilla, en Colombia. La conductora de Magaly TV La Firme, que regresa este 31 de enero, se ha encargado de registrar todos detalles de su viaje para luego compartirlo en sus redes sociales; sin embargo, los usuarios creen que el notario se siente incómodo por aparecer tanto en pantalla.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, los internautas le preguntaron a la ‘Urraca’ porque publicaba fotos y videos de su marido, considerando que él siempre se ha caracterizado por no exponer su vida privada al público.

“Es cierto que a él no le gusta, ¿no mi amor? No le gusta, pero es mi esposo. Entonces, así como yo hago cosas por él, él también hace cosas por mí y lo hace con amor”, respondió Magaly al lado de Alfredo Zambrano, quien le dio la razón sin decir una sola palabra.

Más adelante, Medina volvió a recibir la misma pregunta y negó que su esposo se sienta incómodo por aparecer en sus historias de Instagram. “Las redes sociales tienen una temática diferente a la televisión, esta es mi vida personal, mi vida privada. Mi esposo es parte de ella. Y como me ama, también sale en mis redes sociales y eso nunca le va a incomodar ”.

“A mí hace muchos años me ha dejado de afectar lo que el resto opine o deje de opinar sobre mí. Sé que soy una persona de la que todo el mundo tiene una opinión buena y mala. Pero yo vivo a mi manera y no me interesa lo que opine el resto”, añadió en otra de sus historias para callar a sus detractores.

LA TILDAN DE “SALADA”

Magaly Medina anunció que, pese a no ser seguidora del fútbol peruano, acudirá al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez para ver el partido Perú vs. Colombia por las Eliminatorias a Qatar 2022, que se realizará este viernes 28 de enero a las 4: 00 p.m.

“Mi esposo me regaló un lindo paseo por vacaciones pero a cambio me ha pedido que lo acompañe a ver el Perú vs. Colombia. Cuando uno ama a una persona, hace lo que sea para verla contenta”, expresó para luego indicar que solo asistirá para hacer feliz al notario.

Debido a su actitud, los hinchas consideraron que la mala vibra de Magaly Medina afectaría a los jugadores de la selección peruana, por lo que la tildaron de “salada” y le pidieron encarecidamente que no vaya al estadio si realmente no simpatiza con la Selección peruana.

¿CUÁNDO VUELVE MAGALY TV LA FIRME?

El programa de espectáculos de Magaly Medina regresa este lunes 31 de enero, así se anunció a través de un video promocional. “Porque tú lo pediste, vuelve el líder de los programas de espectáculos, Magaly TV La Firme con Magaly Medina por ATV”, se lee como descripción del post en el que etiquetan a los periodistas y otros miembros de producción.

Según la ‘Urraca’, volverá a las pantallas peruanas con harto “raje” sobre temas que quedaron pendientes antes de irse de vacaciones, como el estreno de Esto es Habacilar, la relación sentimental de Melissa Pareces con Anthony Aranda, y el de Rodrigo Cuba con Ale Venturo.

Recordemos que a inicios de enero, Magaly Medina contó en sus redes sociales que todavía no tenía planeado volver a la conducción, puesto que le quedan varios días de vacaciones. “Tengan un poco de paciencia, también necesito descansar un poco del programa, de la farándula, de los comentarios, de la polémica, déjenme descansar un poquito, se los pido, ya regreso”.

