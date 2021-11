Al fondo hay sitio regresa: nueva temporada se estrenará en el 2022

Al fondo hay sitio regresa a las pantallas en el 2022. (Foto: Twitter)

Regresa a las pantallas peruanas. Al fondo hay sitio fue la teleserie peruana más exitosa de los últimos tiempos con 8 temporadas ininterrumpidas con el ingreso y salida de decenas de actores a lo largo de los años.

La serie nacional tenía como principal protagonista a las familias Gonzales y Maldini , enfrentados en la popular residencial Las Lomas, aunque en el final terminan estando juntas.

Ahora, de acuerdo a información difundida por El Comercio, Al fondo hay sitio tendrá una nueva temporada el próximo año, con la mayor parte de su elenco original, esto debido a los enfrentamientos que tuvieron algunos de ellos en el pasado.

Adolfo Chuiman, Erick Elera, Gustavo Bueno y la primera actriz Yvonne Frayssinet serían los primeros convocados para este relanzamiento que ha emocionado a sus miles de fans.

Asimismo, el medio indica que Gigio Aranda, director general de ‘De vuelta al barrio’, será el encargado de llevar este proyecto, aunque evitó hacer algún comentarios al respecto.

ADOLFO CHUIMÁN NO DESCARTA PARTICIPAR EN NUEVA TEMPORADA

Tras darse a conocer que Al fondo hay sitio estrenará una nueva temporada, de inmediato se comunicaron con el actor Adolfo Chuiman, quien durante años encarnó el papel de Peter Mckey.

Según el artista, no puede decir si lo han convocado o no a la teleserie, pues hasta el momento no ha firmado ningún contrato, pero tampoco descarta que vaya a ingresar si el proyecto finalmente se hace realidad.

“ No podría decir ni sí, ni no. Parece que sí, no sé. Mientras no firme contrato, no quiero asegurarte nada, no quiero hacer aspaviento porque ha pasado que han celebrado y al final no sale ”, fue la declaración de Chuiman, al citado medio.

EFRAÍN AGUILAR NO SABE NADA

El productor general de Al fondo hay sitio, Efraín Aguilar, sorprendió a más de uno al afirmar que desconoce por completo la grabación de una nueva temporada de Al fondo hay sitio.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE AL FONDO HAY SITIO?

Las ocho temporadas de la exitosa serie de Al fondo hay sitio fueron emitidas anualmente con un promedio de 190 a 200 capítulos. Los finales de la teleserie tuvieron una gran acogida por el público, teniendo siempre el primer lugar del ránking de programas más vistos de la señal abierta.

AL FONDO HAY SITIO: ¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL?

En el capítulo final de Al fondo hay sitio, Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) decidió acoger en su nueva y lujosa casa a toda la familia de los Gonzales, quienes lo habían perdido todo, luego que su casa fuera destruida por culpa de Miguel Ignacio.

Francesca Maldini se sentía muy sola viviendo en una casa tan grande y por eso recibe a la escandalosa familia, la cual se muestra agradecida por el gran gesto. No solo los Gonzales aparecieron en la casa, los Pachas, el padrecito Manuel, el ‘Pollo Gordo’ y Margarita también se unieron a esta gran fiesta.

La parejita de Fernanda y Joel se convirtieron en padres de mellizos, a quienes llamaron Doris y Nemo. Por su parte, Grace y Nicolás cerraron la historia de Al fondo hay sitio con un romántico beso.

SEGUIR LEYENDO: