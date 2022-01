Santiago Solari, DT de América, lamentó lesión de Pedro Aquino y resaltó su importancia en el equipo

Santiago Solari valora mucho a Pedro Aquino, quien a sus 26 años es perseguido por las lesiones.

Pedro Aquino es uno de los mejores jugadores que tiene el Perú. De hecho, lo ha demostrado en cualquier lugar, tanto con la camiseta de la selección nacional como en sus respectivos equipos. Sin embargo, sus constantes problemas físicos no le dejan tener una plena regularidad. De hecho, el entrenador del América de México, Santiago Solari, lamentó no poder contar con el jugador y espera que su lesión no sea un hecho de gravedad.

“Sabemos poco de él. Tendrá que volver y lo tendrá que valorar el cuerpo médico. Ojalá que no sea nada o que sea leve, porque es un jugador muy importante del plantel ”, respondió el DT cuando fue consultado por el peruano en conferencia de prensa que realizó el último miércoles 26.

Además, recordó las lesiones pasadas que ha tenido la ‘Roca’, sobre todo cuando se perdió importantes encuentros de la liga ‘azteca’ y también de la final de la Concachampions, donde perdieron con Monterrey. “No hemos tenido buenas experiencias recientes. Ha sido duro no contar con él en las fases decisivas, en la fase de Liguilla del semestre pasado y en la final de Concachampions. Fue una baja muy dura, pero esperemos que esté bien. Y si no lo está, pues tendremos que arreglarnos, primero para que se cure y después para competir lo mejor posible sin él”, añadió.

Por su parte, el presidente de ‘Las Águilas’, Santiago Baños, dio a conocer más detalles sobre lo que sucederá con el futbolista nacional. “Está por regresar. ya se habló con la Federación Peruana de Fútbol. Estará llegando a México próximamente y le realizaremos los estudios correspondientes y, en base a eso, tomaremos una decisión”, comentó el dirigente.

El entrenador argentino espera que la lesión del jugador peruano no sea de consideración y también resaltó su importancia en el equipo mexicano. | Video: Club América

BAJA SENSIBLE CON PERÚ

Recordemos que Pedro Aquino se lesionó en el entrenamiento que la selección peruana realizó el pasado martes 25 cuando recibió un fuerte golpe en su pie izquierdo. Inmediatamente se le realizaron los exámenes respectivos y arrojó que tenía contusión en el quinto metatarsiano de dicho pie. Tras una serie de evaluaciones, el comando técnico decidió desconvocarlo de la fecha doble venidera de las Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia y Ecuador.

Sin duda, una baja sensible para los intereses de la ‘bicolor’, pues Aquino es uno de los jugadores más importantes que tiene Ricardo Gareca en la zona de marca. A eso le añadimos que cuenta con una exquisita técnica y una elegancia para jugar. De hecho, son tres los jugadores los que compiten por ese puesto: Renato Tapia, Wilder Cartagena y la ‘Roca’. No obstante, sus constantes problemas físicos lo han relegado de la continuidad. Aún así, es preciso mencionar que hasta el duelo con en que la ‘blanquirroja’ perdió por 1 a 0 con Argentina, era el jugador con más quites de balón de todo el proceso clasificatorio sudamericano. Por tal motivo, su presencia era vital y el técnico argentino deberá ver cómo plantear estos duelos.

Pedro Aquino marcando a Lionel Messi en el Argentina vs. Perú. | Foto: REUTERS

FPF Y EL PROBLEMA CON AMÉRICA

Cabe resaltar, que anteriormente el América de México había tenido un inconveniente con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Esto a raíz de la pasada lesión que tuvo Pedro en el duelo con Venezuela en Caracas. El futbolista ingresó en los minutos finales y salió lesionado al rato. Esto provocó un malestar en su club, que incluso había enviado una carta a la Federación para que no lo utilicen porque no se encontraba en óptimas condiciones, un pedido que fue dejado de lado. Sin embargo, el ‘Tigre’ Gareca defendió los intereses de la selección y mencionó que nunca arriesgaría a un jugador.

Por lo pronto, el exfutbolista de Sporting Cristal tendrá que volver a México y esperar que, como bien dijo Solari, su lesión no sea grave. Es un elemento fundamental para los ‘aztecas’ que no vienen bien en el torneo doméstico. Y es que no saben lo que es la victoria desde el 23 de octubre del año pasado, cuando derrotaron por 1 a 0 a Tigres. Sin duda, tendrán que mejorar sus actuaciones para luchar por el título.

