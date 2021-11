Ricardo Gareca respondió a molestia del club América por lesión de Pedro Aquino: “Jamás arriesgaríamos a un jugador”

Ricardo Gareca logró vencer a Venezuela en Caracas tras 24 años. Foto: FPF.

Ricardo Gareca en conferencia de prensa se pronunció sobre la polémica que ha desatado la lesión de Pedro Aquino en el partido Perú vs Venezuela en la última fecha doble del año por Eliminatorias Qatar 2022. El DT de la selección peruana manifestó que “no es enemigo de ningún club” luego que se informara que los directivos del América de México reclamarán ante la FIFA por la baja del peruano hasta fin de año.

“La selección no es enemigo de los clubes, siempre ha trabajado con los clubes y siempre queremos que a los jugadores les vaya bien. Somos hinchas número uno de aquellos muchachos que están en sus equipos y queremos que les vaya bien”, dijo Gareca.

“Cuidamos los intereses de la selección, también cuidamos los intereses de los clubes. Entendemos que de pronto pueden haber determinadas molestias, pero nosotros somos un cuerpo técnico con una experiencia de tantos años, casi 90 partidos a nivel internacional. Dirijo desde el año 1995. Somos un cuerpo técnico con muchos años recorridos. Lo que nos interesa a nosotros es tener una gran comunicación con los cuerpos técnicos de los clubes y no solo creemos en lo que ellos dicen, pero también queremos que ellos crean en lo que nosotros decimos y en los informes que nosotros vertimos”, recalcó el DT de la bicolor.

Agregó que lo ocurrido con Pedro Aquino fue una ‘fatalidad’ y que su presencia en el equipo fue porque estaba recuperado de su lesión al 100%. “sino no hubiéramos arriesgado a absolutamente a nadie”.

“Fue una fatalidad lo que ocurrió y lo lamentamos profundamente en ese aspecto. Ha sido una lesión totalmente diferente a lo que él tenía. Entonces la lesión que él tenía estaba 100% recuperado. Nosotros tenemos una excelente relación con todos los clubes y entendemos la preocupación de cada club y cualquier comunicado que saquen y cualquier situación que se presente siempre vamos a colaborar con todos”, aclaró el argentino.

Indicó además que los clubes deben entender la situación de la selección peruana. “Tenemos una posición que nos ampara reglamentariamente. No es que hacemos lo que se nos ocurra a nosotros. Hacemos lo que siempre reglamentariamente podemos hacer. Mientras estemos protegidos vamos a proceder en pos de los beneficios del país”.

“Nosotros estamos para defender los beneficios del país y de la selección nacional y lo primero que cuidamos a los jugadores, es de interés preponderante cuidar la salud del jugador”, manifestó.

AMÉRICA RECLAMA A LA SELECCIÓN PERUANA

Santiago Baños, presidente deportivo del club América, en entrevista para Marca dejó claro que desde la institución les hicieron saber a los integrantes del cuerpo técnico de Perú que el jugador llevaba varias semanas con problemas físicos, por lo que era importante cuidarlo y no arriesgarlo.

“Por eso no jugó la final contra Monterrey y luego contra Cruz Azul, lo cuidamos contra Rayados otra vez […] Mandamos los reportes y estudios a la Selección de Perú, les hicimos saber que no estaba al 100, que lo cuidaran, que teníamos la Liguilla. No podíamos negarnos a que viajara, es obligatorio. Pedimos que lo regresaran, pero hicieron caso omiso y nos dieron la razón, terminó lesionándose. Una falta de respeto hacia el club”, expresó Baños.

El volante viene arrastrando una lesión que sufrió jugando con las 'Águilas'.

El equipo americanista se plantea recurrir a los organismos correspondientes para quejarse por la situación del futbolista y de su selección, sobre todo teniendo en cuenta que el combinado sudamericano anteriormente ya había descuidado la integridad del jugador de las Águilas para darle prioridad a los intereses de la selección.

“Ya lo habían hecho en la fecha FIFA de octubre. Veremos cuáles son las opciones para recurrir a la FIFA, Me da mucho coraje que sean tan irresponsables y que no tomen a consideración las partes, sabíamos que estaba lastimado y no lo tomaron en cuenta. Se preocuparon por ellos mismos”, dijo el presidente deportivo

