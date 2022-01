Karla Tarazona enfurece con Leonard León por mandarla a estudiar: “A mí no me va a señalar cualquiera”

Karla Tarazona molesta con Leonard León por acusarla de no dejarle ver a sus hijos. (Foto: Instagram)

De nunca acabar. Leonard León y Karla Tarazona vuelven a enfrentarse, en esta ocasión, el cumbiambero utilizó su cuenta de Instagram para acusar a la conductora de televisión de no dejar que sus hijos se comuniquen con él, además de lucrar con ellos para seguir apareciendo en pantallas.

Pese a que la también conductora radial hizo sus descargos en redes sociales, también se animó a ahondar en poco más en el tema durante su participación en el programa D’ Mañana.

“Yo jamás le he cerrado las puertas a nadie, los problemas incluso que tuve con el papá de Valentino (Christian Domínguez) que al día de hoy tenemos una buena relación de papás, para que te des cuenta que tampoco soy intransigente, la puerta está abierta, pero tampoco va a hacer lo que a él le da la gana”, comentó.

Asimismo, Karla Tarazona aseguró que Leonard León solo visita a sus hijos una vez al año, por lo que no puede imponer reglas en su casa, como darles un celular para que lo usen todo el día.

“ Él aparece una vez al año y en mi casa no va a venir a poner reglas e imponer cosas que no le corresponden ”, dijo bastante molesta, sosteniendo que si sus hijos no le responden al cumbiambero es porque ellos muchas veces no cargan el celular o se olvidan.

“Los niños tienen horarios, él se queja que no le contestaron 10 días. Cuando nos fuimos de vacaciones, el niño se olvidó el teléfono en la casa y yo no voy a regresar de Tumbes por un teléfono”, indicó.

NO SE CUELGA DE LEONARD LEÓN

De otro lado, Karla Tarazona desmintió que ella siempre busque problemas con Leonard León para ventilar en televisión sus problemas; sin embargo, aclaró que las denuncias que tiene contra él los hace público para que su palabra sea escuchada por la justicia.

“ Yo como siempre digo, si alguien me hace algo o tengo que denunciar algo, lo voy a hacer públicamente porque esa oportunidad, no sabes cuántas madres quisieran tener esa oportunidad de pararse en un programa y denunciar al deudor de alimentos, al que las maltrata y no pueden hacer nada”, precisó.

Finalmente la conductora de televisión señaló que no volvería a hablar sobre el tema y que todo lo llevaría por la vía legal. “Todo va a hacer vía legal, pero ayer si exploté y reventé porque siempre me tiran la pelota de cosas que yo no tengo nada que ver”, añadió.

“ Es la última vez que voy a hablar y ayer si desaté mi furia y con pruebas, porque hablar cualquiera puede hablar, pero lo tiene que demostrar. A mí no me va a señalar cualquiera y menos este señor (Leonard), que de moral no tiene nada, porque en vez de coleccionar títulos y aplicar lo que estudió, colecciona denuncias”, sentenció.

Karla Tarazona responde a Leonard León tras ataque en redes. (Video: D' Mañana/ Panamericana TV)

