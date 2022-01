Fernando del Rincón responde a Vladimir Cerrón ante comunicado de Perú Libre

El periodista de CNN en Español, Fernando del Rincón, le respondió al líder y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, luego de que este negara haberse contactado con la producción del programa que conduce ‘Conclusiones’.

“Si quiere le paso el audio de Frank Zegarra …quiere?!?!??”, se lee en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe destacar que el día de ayer el periodista se tomó unos minutos en su programa ‘Conclusiones’ para responder ante las críticas que se presentaron después de la entrevista que le hizo al mandatario Pedro Castillo. El periodista mexicano se refirió a Waldemar Cerrón, ya que lo tildó de sicario político de la prensa internacional neoliberal.

“Déjeme que me río en su cara. De verdad que hay que tener la cara muy dura para no darse cuenta que no hacía falta ninguna emboscada. Esto se llama y se lo voy a decir señor Cerrón porque me extraña o su ignorancia o no sé qué intentaba hacer. No se necesitaba ninguna emboscada el presidente Castillo. Eso se llama ‘suicidio político’, solo había que hacer las preguntas correctas y cuando quiera se las hago a usted a ver si es cierto que se necesita emboscar a la gente , pero gracias por darme esa relevancia, me pongo la medalla por acá (se toca el hombro izquierdo)”, respondió Del Rincón en su programa ‘Conclusiones’.

Luego de unos segundos, indicó en su programa que Vladimir Cerrón llamó a su producción para pedirle una entrevista.

“Nos contactó porque quiere un espacio en este programa. Señor Cerrón usted va a tener su espacio, con todo gusto, soy el más interesado en que me acompañe... La semana que entra, ya que usted quiere estar en el programa le tomo la palabra”, dijo el periodista.

“Lo vamos a contactar, entonces tendremos la fecha y la hora para que nos acompañe. De una vez le aviso, por si no se ha dado cuenta mis preguntas no son fáciles, no habrá ningún tipo de emboscada como dice su hermano para que le avise y no herir susceptibilidades, pobrecito”, agregó el conductor de la cadena CNN.

A lo que Cerrón Rojas decidió responder al periodista negando haber llamado al programa.

“Niego haber contactado con CNN para solicitar entrevista con el periodista Rincón. Existen operadores que quieren generar suspenso, confusión y obtener réditos políticos”, dijo Cerrón a través de su cuenta en Twitter.

Además, lanzó un comunicado mencionando que la bancada de Perú Libre rechaza las afirmaciones del periodista Del Rincón que le había solicitado una entrevista.

“La bancada parlamentaria de Perú Libre, respetuosa de la libertad de expresión y de prensa, rechaza las afirmaciones del conductor de la cadena internacional de noticias CNN en español, Fernando del Rincón, quien refiere que el Secretario General de Perú libre, Vladimir Cerrón Rojas, le ha solicitado una entrevista televisiva”, se lee en el comunicado.

Además, aprovecha para referirse a las críticas que se vienen realizando al presidente Castillo sobre la entrevista dada el 25 del presente mes y que estas solo “instigan una vacancia presidencial”.

“Perú Libre rechaza de manera tajante las expresiones y comentarios que Del Rincón viene haciendo en contra del señor presidente de la República del Perú, profesor Pedro Castillo Terrones, con las cuales, una vez más, se pretende desestabilizar al país provocando reacciones que claramente tienen el objetivo de instigar una vacancia presidencial”, anunciaron.

Finalmente, destaca que ha hecho que el presidente sea un objeto de maltrato, burla y sorna internacional ante el pueblo peruano.

“El señor Del Rincón, como buen ciudadano latinoamericano, no debería confundir la humildad y sencillez de nuestro presidente para hacer de él un objeto de maltrato, sorna y burla internacional, con lo que se evidencia su sesgo, falta de empatía, discriminación y falta de información acerca de la realidad de nuestro país. Sus burlas trascienden incluso al gobierno peruano ”, añadió.





