Fernando del Rincón a Waldemar Cerrón: “Me río de usted en su cara”

El presidente Pedro Castillo concedió su primera entrevista a un medio internacional a CNN en español, cadena televisiva que envío al periodista Fernando del Rincón para que formulara preguntas al Jefe de Estado. Tras el encuentro entre ambos, surgieron diversos comentarios a favor y en contra de las respuestas dadas por Castillo sobre polémicos temas como la influencia de Karelim López, la Asamblea Constituyente, el acceso al mar de Bolivia y la situación política en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entre quienes defendieron al presidente se encuentra Waldemar Cerrón , congresista y hermano del secretario general de Perú Libre , Vladimir Cerrón .

“ Presunto sicario político de la prensa internacional neoliberal habría emboscado a Pedro Castillo abusando de su amplia vocación democrática. Al desnudo posible conspiración golpista”, escribió el parlamentario oficialista en su cuenta de Twitter tras la emisión de la entrevista. Ante la acusación, del Rincón aprovechó los primeros minutos de su programa para responderle a Cerrón y lo invitó a brindarle una entrevista. “ Me río de usted en su cara. Hay que tener la cara muy dura para no darse cuenta que no hacía ni falta ninguna emboscada. Esto se llama, y se lo voy a decir señor Cerrón, porque me extraña su ignorancia. No necesitaba ninguna emboscada el presidente Castillo, eso se llama suicidio político”, señaló el periodista mexicano.

Del Rincón se mostró sonriente ante lo mencionado por el congresista de Perú Libre, incluso pidió que enfocaran su rostro para dirigirse directamente al hombre que lo había señalado como “sicario político de la prensa internacional neoliberal”. “Solo había que hacer las preguntas correctas y cuando quiera se las hago a usted a ver si es cierto que se necesita emboscar a la gente. Gracias por darme esa relevancia, me pongo la medalla por acá. Muy amable”, dijo señalando su hombro aludiendo a los honores militares.

OTRAS REACCIONES

“Es un error gravísimo, incluso el periodista sabe lo que está haciendo, pero la forma como ha llevado la entrevista ayer (…) Yo he visto que le ha dado una lista de ciertos hechos y va a ser un poco complicado para cualquiera responder. No he visto la entrevista completa, pero en una he visto que el periodista incluso habla de mi persona, sin tener fehacientemente la situación en la que se vienen desarrollando ciertas acusaciones ”, señaló Guido Bellido, también congresista oficialista y expremier del gobierno del presidente Castillo.

“Suelto de huesos el señor se manda y ni siquiera ha visto la carpeta fiscal de cómo se está desarrollando y se despacha con todo y a mí realmente esa forma de entrevista es con malicia porque si quiere preguntar, se hace una pregunta, pero no te hago una lista de 50 preguntas y al final dejas al entrevistado en una situación complicada. Siempre es importante el respeto y es importante la idea de llevar la información de manera correcta”, agregó.

Pedro Castillo en entrevista con el periodista Fernando del Rincón de CNN en español

Por su parte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, se refirió a la declaración del mandatario respecto al uso de la presidencia como “escuela” para aprender a gobernar. “El señor presidente de la República (SPR) deja un flanco libre al decir que está aprendiendo, pero ¿la mayoría de congresistas saben todo? Por favor, ¡la soberbia oculta la incapacidad!”, escribió el ministro a través de su cuenta de Twitter.

“El Perú es un chiste para usted Señor. El futuro depende de su capacidad para “aprender a ser presidente”, escribió la congresista Norma Yarrow de Avanza País.

