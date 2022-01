Karelim López: Provias anula contrato de S/232 millones al advertir irregularidades

A través de una Resolución Directoral, se dio a conocer que Provias Descentralizado anuló el contrato por S/232 millones que suscribió en octubre del 2021 con el consorcio Puente Tarata III. Recordemos que esta licitación, estaba vinculado a la empresaria Karelim López.

En la resolución, se menciona que existen irregularidades en el proceso por lo que queda sin efecto dicho acuerdo para la construcción de este punto de acceso.

En la resolución directoral 08-2022-MTC/21 emitida el 14 de enero de este año, se informa que que existen dos observaciones que sustentan la decisión adoptada por el órgano adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Primera Observación:

El documento indica que la empresa presentó un certificado de trabajo apócrifo. Esta es la conclusión a la que se llega, luego de que la compañía ICCSA confirmara dos veces que nunca emitió este tipo de documento en favor del consorcio, que consignó como el certificado aval.

Ante esto, se deja en evidencia que dicho certificado no fue emitido entre los años 2016 y 2017 por ningún funcionario como intentaban hacerlo valer en el documento. “El certificado mostrado no es exacto ni veraz”, señaló ICCGSA.

Segunda Observación:

En este punto se refiere a que en los dos consorcios que participaban del concurso había vínculos entre sus representantes.

Como se puede evidenciar, los señores George Peter y Marco Antonio Pasapera Adrianzen tiene titularidad entre ambas empresas, Termirex SAC y Corporación imaginación SAC, siendo cada uno los accionistas mayoritarios.

Termirex integraba el consorcio Puente Tarata III, mientras que Imaginación fue parte del consorcio Huayabamba, la compañía que perdió en la licitación.

“En ambos casos sus representantes y/o accionistas son personas con parentesco de hermanos por lo cual los lazos de consanguineidad es tal”, concluye la resolución. (Con información de Perú 21)

CASO KARELIM LÓPEZ Y PEDRO CASTILLO

Recordemos que el año pasado el dominical Cuarto Poder, emitió un informe periodístico donde se veía al presidente Pedro Castillo ingresando a su vivienda en Breña, acto seguido también se ve el ingreso de la empresaria y asesora Karelim López.

Lo que llamó la atención es que luego de conocerse la realización de estas reuniones, la empresa que López representa, ganó la millonaria licitación para la construcción de un puente en la región de San Martín.

López, quien fue asesora de Termirex SAC, asistió a dicha vivienda en octubre del 2021, días antes de que se adjudicara la buena pro al consorcio que integraba su representada.

Por estas reuniones, el presidente Pedro Castillo fue cuestionado, ya que muchos aseguraron que “despachaba” de la manera “clandestina” en Breña y no en Palacio como debería ser.

Durante su ultima entrevista con la cadena de noticias CNN en español, el jefe de Estado dejó en claro que sí se reunió en Palacio de Gobierno con Karelim López, pero que jamás existió algún favoritismo.

Sobre las supuestas reuniones en Breña, aseguró que nunca vio a la asesora investigada.

“Sí, (Karelim López) vino al despacho, la recibí, pero nunca se trató de (favorecer a alguna empresa que representa”, indicó el mandatario en entrevista con el periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN en Español.

“(¿Sí los recibió a los tres?) Sí. Con el señor Hugo Chávez se ha venido coordinando el rescate de los pozos petroleros. ¿Cómo no lo voy a recibir si es un funcionario? Lo he recibido, pero no para hacer este tipo de favoritismos. Nunca se habló de eso. Le pedí un informe sobre los problemas que existen con el lote 5 de la Selva y otros temas, como visitar el lote 1 en Piura. Nunca se trató temas como estas licitaciones, no tendría por qué hacerlo”, agregó.

