Fernando del Rincón confirma que entrevistará a Vladimir Cerrón la próxima semana

La entrevista concedida por el presidente Pedro Castillo a CNN en español despertó el rechazo de varios seguidores y aliados del mandatario. El periodista Fernando del Rincón fue criticado por las preguntas que formuló e incluso llegó a ser calificado como “sicario político de la prensa internacional”, por parte del congresista Waldemar Cerrón. Por su parte, su hermano, Vladimir Cerrón , será el siguiente entrevistado del periodista mexicano, así lo confirmó del Rincón en su programa el miércoles por la noche.

“Este tweet de Waldemar Cerrón (en referencia a la publicación donde le dice “sicario”) tuvo eco en distintos medios locales y, por supuesto, su propio hermano. Por cierto, Vladimir Cerrón, su hermano, el dirigente nacional de Perú Libre, llamó a mi producción, nos contactó porque quiere un espacio en este programa”, narró el periodista mexicano. Segundos después, se confirmó que Cerrón será entrevista por el programa de la cadena CNN en español. “ Señor Cerrón, usted va a tener su espacio en este programa. Con todo gusto, soy el más interesado en que me acompañe ”, agregó del Rincón.

Sin embargo, la entrevista no se realizará hasta la próxima semana cuando el conductor regrese a las transmisiones en vivo. “No estaré el resto de la semana; es decir, jueves y viernes no voy a estar al aire. Me tomo estos dos días para recuperarme del ajetreo del viaje”, señaló del Rincón para luego señalar que su producción pronto se pondrá en contacto con el líder de Perú Libre para fijar la fecha y hora del encuentro. “ De una vez le aviso, si no se ha dado cuenta, mis preguntas no son fáciles. No habrá ningún tipo de emboscada como dice su hermano”, agregó el hombre de prensa .

POLÉMICO ENCUENTRO

En conversación con El Comercio, del Rincón calificó de aterradora la declaración del presidente Castillo de utilizar la presidencia de la República como su escuela para aprender a gobernar. Cuando fuer reprochado por el periodista durante la entrevista, el mandatario respondió: “va a seguir siendo mi escuela todos los días”.

Pedro Castillo en entrevista con el periodista Fernando del Rincón de CNN en español

El mandatario reiteró, en la primera parte de la conversación con el periodista Fernando del Rincón, que no estaba preparado para gobernar y que no tuvo “luna de miel”. “Hay un proceso de aprendizaje. Yo nunca pasé por una luna de miel como otros gobiernos”.

Durante la conversación también se mencionó el nombre de la cuestionada empresaria Karelim López, quien supuestamente habría organizado la fiesta de cumpleaños de la hija del mandatario, pero este último negó dicha afirmación. “Me parece una casualidad enorme que ella, que dice usted que no es su amiga, que no la favoreció en ningún acuerdo, le haga una fiesta para el cumpleaños de su hija ¿qué poderes puede tener Karelim López para disponer de una fiesta de la hija del presidente, eso es seguridad de Estado. Ese es un tema que no puede disponerlo cualquier persona”, refutó el periodista de CNN.

Uno de los temas más polémicos fue la confirmación del presidente de haber señalado en Bolivia que se encontraba a favor de que este país tuviera acceso al mar. Señaló que esto fue dicho en un foro cuando todavía no era candidato ni presidente, pero que reconocía que era un clamor del pueblo boliviano. Además soltó la posibilidad de hacer una consulta popular al respecto. “Ahora nos pondremos de acuerdo, lo consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste ¿Y si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo. Ese es su derecho. Haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan”, señaló.

