Allanamiento a Radio PBO abre debate: ¿atentado contra la libertad de prensa o justicia contra una estación ‘pirata’?

Radio PBO: Phillip Butters es la cara visible del medio de comunicación.

Esta mañana el Ministerio Público realizó una diligencia judicial efectuada a la estación radial PBO 91.9 FM (radio Tigre S.A.C.), en sus oficinas del Cerro Marcavilca en el Morro Solar (Chorrillos). Las autoridades confiscaron equipos de telecomunicaciones al no tener licencia de funcionamiento, lo que impidió que la radio siga al aire.

Este hecho no pasó desapercibido y generó un extenso debate en redes sociales con dos bandos. Por un lado, algunos defendían la intervención porque los papeles no estaban en orden, mientras que otros lo tomaron como una afrenta contra la libertad de expresión.

Recordemos que PBO radio recoge el contenido que produce Willax Televisión y en sus espacios periodísticos critica constantemente al gobierno de Pedro Castillo. El conductor Philip Butters es la cara visible del medio y salió a reclamar por el allanamiento.

“Han llegado unos sujetos, no se han identificado, con chalecos del ministerio de Transporte y Comunicaciones, otros con chalecos de la Fiscalía, no han dejado ninguna notificación. Han ingresado, han hecho un descerraje y se han llevado un equipo. Cuando le han dicho firmen un papel al guachimán que había ahí, los señores no se habían identificado y no han dejado ninguna notificación”, explicó durante su programa en vivo, que se transmitió vía redes sociales.

Agregó que tras este operativo no saben a qué atenerse, e indicó que el ministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva y la Fiscalía “también nos va a tener que dar una razón de esto (...) Esto para mí es un evidente atentado contra la libertad de expresión”.

Al respecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la Dirección de Sanciones en Comunicaciones solicitó el descerraje y allanamiento de una caseta de transmisión el Morro Solar debido a que se verificó que, desde allí, Radio Tigre S.A.C. (radio PBO) utiliza la frecuencia 91.9 Mhz de la frecuencia modulada para difundir una señal de radiodifusión sonora sin contar con autorización del MTC.

“En este caso se estaría cometiendo el delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico para la emisión de ondas radiales. Sucede que la empresa Radio Tigre S.A.C. (radio PBO) fue titular de una autorización para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial en la banda de la frecuencia modulada, la misma que fue declarada extinguida por Resolución Viceministerial N° 648-2019-MTC/03, lo cual fue notificado y se inició un procedimiento administrativo que concluyó con la extinción de la licencia en el año 2019″, expresó.





Radio PBO fue allanada por el MTC y Fiscalía.

En el documento del MTC añaden que son respetuosos de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, y del debido proceso; y tiene la obligación de hacer cumplir las normas que rigen la prestación del servicio de radiodifusión en todo el país, y dentro de esta obligación debe sancionar a las empresas que, incumpliendo con la legislación vigente, difunden señales sin contar con la debida autorización.

En tanto, a través de un comunicado, el Ministerio Público informó que la diligencia judicial autorizó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a la ejecución de la medida cautelar contra la estación radial, representada por Ricardo Belmont Vallarino, hijo del exalcalde de Lima.

La participación del Ministerio Público fue comunicada a través de la Dirección de Sanciones en Comunicaciones del MTC, mediante una Resolución Directoral con fecha del 17 de enero de 2022. “Dicha resolución, resuelve adoptar una medida cautelar de incautación de los equipos de telecomunicaciones de la estación de servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada de la radio en cuestión y autoriza a sus abogados a ejecutar el operativo y realizar las gestiones necesarias ante el Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú”, expresan.

Agrega que el allanamiento y descerraje se dieron a efectos de ejecutar la medida cautelar contra la estación PBO. Indican que el Poder Judicial declaró fundada la solicitud, y estableció que en la diligencia participe el Ministerio Público, para lo cual debía coordinarse con la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur, la designación de un fiscal. El juez a cargo es Tony Solano Pérez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Penal de Chorrillos.

ALVA Y EL CPP SE PRONUNCIAN

El Consejo de la Prensa Peruana emitió un comunicado y pidió explicaciones a la Fiscalía y al MTC por el allanamiento y descerraje de Radio PBO. “Esta organización es y será siempre defensora de la formalidad en la industria de las comunicaciones”, afirma.

Señalan que en tal sentido, reconocen que al allanar y descerrar una radio que carece de autorización o licencia de funcionamiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se está cumpliendo un procedimiento que se ajusta a la Ley de Radio y Televisión. Sin embargo, cuestionan “la oportunidad y el momento en el cual la Fiscalía ha llevado a cabo este proceso. La radio en cuestión no tenía licencia desde hace varios años. Por ende, queda la duda de por qué no se tomaron acciones cuando correspondía –la fecha cuando venció la licencia– y, más bien, se opta por cerrar una radio de línea opositora en estos momentos”.

En tanto, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, mostró su preocupación en Twitter por esta diligencia contra el medio de comunicación.

“Causa preocupación cuando se impide que un programa de opinión política de oposición al gobierno salga al aire. Saludo que, finalmente, PBO siga transmitiéndose por redes sociales. La libertad de prensa es un pilar de toda democracia que se respete, y siempre hay que defenderla”, sentenció.

