Brenda Carvalho dijo ante la Fiscalía que no cobró por aparición en fiesta de hija de Castillo

Brenda Carvalho se presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la misma que investiga a la empresaria Karelim López por el delito contra la administración pública y tráfico de influencias en agravio del Estado. Durante su intervención, la animadora narró cómo se generó el vínculo con la cuestionada figura cercana al presidente Pedro Castillo y el por qué de su visita a Palacio de Gobierno cuando se celebraba la fiesta de cumpleaños de la hija del Jefe de Estado.

Según un informe publicado por América Noticias, Carvalho reiteró ante la Fiscalía que fue la misma empresaria quien se contactó con su grupo de trabajo. Esta habría contado que la hija del mandatario había atravesado una infancia muy triste y que durante este tiempo se había vuelto seguidora de la animadora. Este dato habría sido el que animó a Carvalho a presentarse en las instalaciones de Palacio de Gobierno, pero indicó que no lo hizo con la intención de realizar un show como el que acostumbra, sino solo para sorprender a la menor.

La bailarina señaló que cuando se presentan este tipo de casos, ella “no cobra absolutamente nada”. “A mí me hicieron pasar de frente, no hubo exigencias, me imagino que fue por la sorpresa y me hicieron esperar en un ambiente de Palacio”, dijo ante las autoridades. Además, contó que notó la presencia del presidente Pedro Castillo durante el evento, pero que “estuvo ahí, saludó y nada más”. Al consultársele sobre un posible pago por su presencia en la fiesta de cumpleaños, reiteró que no existió ningún tipo de acuerdo monetario.

INFORMACIÓN RATIFICADA

Sobre los supuestos vínculos que se habrían entablado entre Carvalho y Karelim López, la animadora repitió que el contacto entre ambas inicia cuando la empresaria la buscó para contarle la historia de la hija del presidente, quien celebró su fiesta de cumpleaños el 27 de octubre. Al mostrársele imágenes de la investigada, la bailarina la reconoció como “la señora Karem”, pero recalcó que sabe quién es, pero que no guardan ningún tipo de vínculo amical no laboral.

Como abogado de López, se presentó el litigante César Nakasaki quien formuló algunas preguntas a Carvalho. Este le consultó si acaso su esposo, el exjugador de fútbol Julinho había sido entrenado del primer hijo de su cliente. “Julinho entrena en el club, pero no sé si era entrenado por él. Yo sé que el niño era jugador de Cristal, pero en deporte no tengo la más mínima idea”, señaló.

Cuando salió a la luz la asistencia de Brenda Carvalho a la fiesta de la hija de Pedro Castillo, algunos informes periodísticos señalaron que esta había sido contratada para realizar un espectáculo infantil en la actividad. Al respecto, la animadora solo atinó a responder “Yo coordiné con ella (Karelim López). Con ella hice la conexión. Ella gestionó todo”.

Cabe resaltar que el evento se realizó cuando las reuniones estaban prohibidas debido al Estado de Emergencia en el que nos encontramos y, además, luego de la más reciente declaración de Carvalho, es importante recordar que ninguna autoridad está permitida de recibir algún regalo o presente, porque de hacerlo estaría cometiendo el delito de cohecho pasivo.

Los vínculos de Karelim López con el poder no son nuevos. Se ha detectado que tuvo acercamientos al entonces ministro Enrique Cornejo durante el gobierno de Alan García, aportó a la campaña congresal de Luz Salgado y ha sido cercana del presidente Castillo.

