Congresistas Alejandro Aguinaga y Juan Lizarzaburu dieron positivo para COVID-19

Foto: Infobae

Los congresistas de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga y Juan Lizarzaburu, informaron hoy, sábado 8 de enero, que dieron positivo al COVID-19, tras hacerse une prueba de descarte. Ambos confirmaron su diagnóstico a través de sus cuentas de Twitter.

Alejandro Aguinaga afirmó que ya había tenido síntomas del virus, por lo que se realizó una prueba molecular.

“Habiendo presentado fiebre, tos, dolor de garganta síntomas compatibles con COVID-19, hoy recibí resultado de mi prueba molecular la cual es Positiva, estoy en aislamiento, bajo estricto control sanitario”, escribió en su tuit.

En el caso del congresista Juan Lizarzaburu, señaló que cuenta con sintomatología leve y también se mantendrá en aislamiento.

“Quiero contarles que he dado positivo a covid-19. Estoy bien, con síntomas leves. Siguiendo los protocolos me mantendré en aislamiento por los días que corresponda y Dios mediante superaré este momento para poder seguir con mis actividades cuídense mucho y no bajen la guardia”, escribió en Twitter.

Con estos dos nuevos casos de congresistas contagiados del coronavirus, ya suman once parlamentarios contagiados en menos de un mes. Este incremento de casos en el Parlamento se da en medio de la confirmación de una tercera ola de la pandemia y el aumento de contagios de la variante ómicron.

Se recuerda que el 18 de diciembre del 2021 la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, comunicó que se había contagiado de COVID-19 y que se encontraba haciendo la cuarentena correspondiente. La parlamentaria aseguró que se encontraba estable, pero había que “agradecerle a la vacuna que también está cumpliendo con su tarea”, en comunicación con TV Perú. El 30 de diciembre comunicó que superó la enfermedad.

Por otro lado, Guillermo Bermejo (No Agrupados) informó mediante su cuenta oficial de Twitter que se había contagiado. El 3 de enero fue dado de alta y se reincorporó a sus funciones como congresista.

Estos con otros congresistas que han contraído la enfermedad y aún no anuncian su recuperación:

Alejandro Cavero (Avanza País),

Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso)

Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso)

Héctor Acuña (Alianza para el Progreso)

Diana Gonzáles (Avanza País)

Hernando Guerra García (Fuerza Popular)

Rosselli Amuruz (Avanza País)

EDWARD MÁLAGA: “EL CONGRESO ES UNA TRAMPA DE GÉRMENES”

El congresista Edward Málaga, del Partido Morado, pidió que se refuercen los protocolos de bioseguridad en el Congreso de la República. Hizo su llamado cuando los contagios en el Parlamento aumentaban, y señaló que la sede es un foco de contagio.

“Desde la primera vez que pisé el Hemiciclo hice el pedido, el reclamo, a la Mesa Directiva de que esta era básicamente una trampa de gérmenes”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, remarcó que el Hemiciclo no cuenta con una correcta ventilación. También cuestionó que no se haya respetado el aforo mínimo en las distintas sesiones del pleno, como durante el voto de investidura, donde el recinto estaba lleno.

“No hay una ventilación, no hay protocolos para airear el espacio cada vierto tiempo, el aforo tampoco está controlado, como cuando ha habido temas como el voto de investidura, cuestión de confianza. Se ha llenado el Hemiciclo y hemos estado horas de horas ahí”, señaló.

“Más allá de usar mascarillas, cuando se habla o las medidas típicas de restricción; creo que el Congreso como un edificio, un inmueble, muy antiguo, con poca ventilación, requiere medidas adicionales”, agregó.

El congresista Málaga informó que esta tarde se reunirá con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, “para ver como podemos afianzar y reforzar las medidas”.

SEGUIR LEYENDO