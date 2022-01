Dina Boluarte sobre entrevista de Castillo: “Se notó su sencillez y naturalidad”

En la imagen, el candidato presidencial Pedro Castillo (d), virtual ganador de la segunda vuelta presidencial en Perú, y la candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte (i). EFE/George Blink/Archivo

Sencillez y naturalidad. Estas fueron las palabras que utilizó, la vicepresidenta, Dina Boluarte para describir al presidente de la República, Pedro Castillo en su desempeño en la primera entrevista internacional con Fernando de Rincón en CNN. Lo defendió ante las críticas en su contra y consideró que este primer contacto con la prensa permitió a la población ver la “sencillez y naturalidad” del jefe de Estado.

“El diálogo del presidente con la prensa debe alentarse. En esa interacción, podemos ver la sencillez y naturalidad de quien ha llegado a Palacio de Gobierno conociendo directamente las necesidades de los más pobres y dispuesto a liderar un cambio que convoca a todas y todos ”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

SOBRE LA CASA DE BREÑA

Hace varios meses, como se recuerda, Pedro Castillo fue captado asistiendo a una casa en Breña con distintos empresarios públicos, en la entrevista el mandatario lo niega y menciona que en esos lugares no se ven cosas del Estado.

“ Esta es otra gran mentira , en el despacho presidencial no se ven estas cosas, no se visitan. Esta fue una casa que me cobijó durante la campaña”, comentó.

“ A esa casa yo voy a tomarme un café y a ver temas familiares . Jamás se han trasladado los temas del Estado a la casa de Breña”, resaltó.

Fernando del Rincón le preguntó sobre su relación con la empresaria de Karelim López, a lo que él insistió que no tiene ninguna amistad con ella y no la conoce, pero que fue “a saludar a la casa de Breña”.

“ Han venido muchas personas a saludarme, Karelim López es una de ellas , pero nunca se han tratado temas de licitación ahí”, añadió.

El periodista sorprendido añadió que cómo es posible que le realice una fiesta de cumpleaños a su hija si es que no conoce a López.

“Fue una sorpresa lo de la fiesta de cumpleaños, no sabíamos nada de lo que iba a pasar. Varias personas han venido a traerle regalos a mi hija”, comentó nervioso.

Finalizando con el tema de la casa de Breña, Castillo comentó que las imágenes publicadas de él llegando a la casa de Breña con empresarios son mentira.

NO LE GUSTARÍA QUE PERÚ SE CONVIERTA EN VENEZUELA, NICARAGUA NI CUBA

El presidente de la República por su parte, en la entrevista con Fernando del Rincón dejó en claro que no le gustaría que el Perú siguiera los modelos de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero remarcó que cada país es “autónomo”.

“No soy parte de eso y no me gustaría que el Perú se convirtiera en uno de esos modelos”, indicó en entrevista con CNN sobre los tres países latinoamericanos.

Fernando del Rincón fue muy concreto y claro al preguntarle porqué cuando se le consulta por Venezuela, Cuba y Nicaragua, evade dichas respuestas, a lo que el jefe de Estado señaló que “jamás traerá un modelo de afuera” y afirmó que piensa crear un “verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos”.

“Soy un hombre del pueblo (...) ideológicamente soy un provinciano, soy un maestro andino que abraza las necesidades de este país”, aclaró.

Sobre las ideologías, Castillo Terrores afirmó que cuando llegó a la presidencia, quisieron “venderle” un modelo q cómo llevar su gestión, pero que para él lo principal y primordial es darle seguridad a los peruanos.

“Las ideologías no salvan a los países, las ideologías no priorizan las necesidades del país, creo que la buena voluntad, creo que la decisión no solamente personal o de un Gobierno sino también de un pueblo que aspira a ser distinto, sin ningún modelo de afuera solo así podríamos contribuir con el desarrollo del país”, aseguró.

Al ser consultado si Cuba es una dictadura, el presidente Pedro Castillo aseveró que esto se le debería preguntar a los cubanos y acotó que “no quisiera que otro país o persona se entrometa en la vida de los peruanos”.





SEGUIR LEYENDO