Santiago Ormeño y su sueño de anotar un gol con Perú en las Eliminatorias: "No creo que tenga otra cosa en la cabeza"

¡Vuelve a la bicolor y anhela con anotar su primer gol! El delantero de León, Santiago Ormeño arribó este domingo por la noche a Lima para unirse a los entrenamientos de la Selección Peruana con miras a los partidos ante Colombia y Ecuador por Eliminatorias Qatar 2022.

“No creo que tenga otra cosa en la cabeza, es lo que quiero: poder anotar y poder sumar. Ya estoy aquí y estoy muy contento”, dijo a la prensa tras arribar a la capital peruana, donde concentrará y entrenará con el seleccionado peruano de cara a los partidos por Eliminatorias.

Ante la ausencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán por ambos encontrarse lesionados, los periodistas le consultaron a Santiago Ormeño si se sentía referente en la delantera peruana, teniendo en cuenta que Gianluca Lapadula no tiene minutos con Benevento de Italia, desde el 15 de diciembre que no juega un partido oficial, ya que participó los últimos 20 minutos del duelo contra Fiorentina, por los dieciseisavos de final de la Copa Italia. El atacante de León Santiago Ormeño respondió la interrogante. “No referente, pero si no están hay que tratar de dar lo mejor los que estemos”, afirmó.

Santiago Ormeño consideró las próximas dos fechas con Colombia en Barranquilla (28 de enero) y Ecuador en Lima (1 de febrero) como dos finales y expresó su confianza en conseguir los seis puntos. “Claro, los necesitamos”, enfatizó.

Perú mejoró en las Eliminatorias.

A Santiago Ormeño le consultaron si considera que Perú ha mejorado en este tiempo en las Eliminatorias. “Estamos en (posición) de repechaje y esperamos que con estas dos fechas ponernos ya en puestos directos (de clasificación), sentenció el delantero.

¿Después de cuánto tiempo Santiago Ormeño vuelve a ser llamado?

Santiago Ormeño volvió a ser considerado por el técnico argentino Ricardo Gareca tras dos fechas de ausencia. El último encuentro de Ormeño con la Blanquirroja fue ante Bolivia en La Paz.

Los trabajos no paran en la bicolor

Los entrenamientos continuarán este lunes 24 de enero en la Videna con presencia de la mayoría de futbolistas provenientes de la diversas ligas del extranjero. Entre ellos son: Luis Advíncula, Christian Cueva, Carlos Zambrano y André Carrillo, Pedro Aquino, Miguel Trauco y Santiago Ormeño.

De acuerdo al cronograma de actividades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el viaje de la selección peruana a la ciudad de Barranquilla se encuentra programado para el miércoles 26, a las 17:00 horas.

El partido entre Colombia vs. Perú está programado para el viernes 28 de enero, a las 4:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. A su vez, el vuelo de retorno está programado para ese mismo día a las 8:30 p.m.

Por el momento, la selección peruana se ubica en el quinto puesto de la tabla con 17 unidades; mientras que Colombia tiene el mismo puntaje, pero ocupa el cuarto puesto por mejor diferencia de goles.

Finalmente, el árbitro confirmado para el Colombia vs. Perú es el venezolano Jesús Valenzuela, acompañado de los venezolanos Carlos López y Jorge Urrego como los árbitros asistentes. Al VAR irá el brasileño Rodolpho Toski de Brasil, el asistente será Braulio Machado.

