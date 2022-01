Raziel García hizo su debut en Deportes Tolima con derrota ante DIM por campeonato colombiano

Raziel García llegó a Deportes Tolima procedente de Cienciano.

Raziel García inició como titular el 2022. El peruano formó parte de la derrota del Deportes Tolima por la mínima diferencia ante el Deportivo Independiente de Medellín por la primera jornada de la primera división de Colombia.

El volante sorprendió al ser considerado por Hernán Torres dentro del esquema titular para este partido que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot. El exjugador de Cienciano se ubicó como ‘10′ y completó 77 minutos. Fue reemplazado por Yohandry Orozco.

En lo individual, estos fueron sus números: 66 toques, 77% de pases acertados y 50% duelos ganados. En lo colectivo, lamentablemente, no fue positivo para el ‘Vinotinto’, debido a que no pudo sumar sus primeros tres puntos. Felipe Pardo, mediocampista del DIM, puso el primero a los 85′ para los locales.

Cabe agregar que DIM será el rival de Alianza Lima en la ‘Noche Blanquiazul’. Los colombianos viajarán en estos días porque el partido está programado para el 26 de enero a las 19:00 (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva.

PALABRA DE SU TÉCNICO

“Trajimos 12 jugadores nuevos. Hemos tenido problemas por COVID, lesionados, falta de ritmo y nos estamos acoplando hasta ahora. Fue un partido de inicio de temporada, algo atípico. Queda la sensación de amargura”, señaló el colombiano en la conferencia de prensa después del encuentro.

PRÓXIMO PARTIDO DE TOLIMA

En la segunda fecha se repitirá la final del año pasado: Deportivo Cali vs. Tolima. Este partido se llevará a cabo el miércoles 26 de enero a las 20:15 (hora peruana) en el estadio Atanasio Girardot. Para este compromiso, García no podrá ser tomado en cuenta porque fue llamado por Ricardo Gareca para la jornada doble.

“Solo estaría la primera fecha. Toca ir a sevir a la selección. Mi sueño es jugar un mundial”, fueron sus palabras previo a su debut con Deportes Tolima. El mediocampista de 27 años quiere lograr cosas importantes con la ‘blanquirroja’

RAZIEL GARCÍA EN LA ‘BICOLOR’

El viernes pasado, el ‘Tigre’ Gareca dio la lista de convocados para enfrentar a Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima, entre los jugadores figuró el nombre de Raziel. Con ello buscará seguir sumando minutos en estas clasificatorias rumbo a Qatar.

LISTA DE CONVOCADOS

- Pedro Gallese

- José Carvallo

- Ángelo Campos

- Luis Advíncula

- Aldo Corzo

- Jhilmar Lora

- Carlos Zambrano

- Miguel Araujo

- Alexander Callens

- Luis Abram

- Renzo Garcés

- Miguel Trauco

- Marcos López

- Nilson Loyola

- Renato Tapia

- Pedro Aquino

- Wilder Cartagena

- Sergio Peña

- Horacio Calcaterra

- Jairo Concha

- Yoshimar Yotún

- Christofer Gonzales

- André Carrillo

- Gabriel Costa

- Edison Flores

- Christian Cueva

- Raziel García

- Gianluca Lapadula

- Alex Valera

- Santiago Ormeño

Raziel no tuvo minutos en el último partido de la selección nacional cuando enfrentó a Venezuela en condición de visita, no obstante entró en la goleada 3-0 ante Bolivia en la capital. Jugó de titular ante Argentina en Buenos Aires y no desentonó. El ‘chocolatero’, como lo bautizó Jefferson Farfán, es una buena variante como extremo ya sea por las dos bandas.

Sin embargo, deberá pelear el puesto con futbolistas consagrados como es el caso de Christian Cueva y André Carrillo. Además de Edison Flores que volvió a ser considerado. Por último, se encuentra Gabriel Costa, quien es titular en el Colo Colo de Chile.

