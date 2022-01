Luis Abram en su llegada a México: “Estoy muy contento de llegar a un equipo grande como Cruz Azul”

Luis Abram en el Aeropuerto de Ciudad de México para sumarse al Cruz Azul. | Foto: Salvador Pérez

Luis Abram había sido uno de los jugadores con mayor regularidad en el extranjero. Sin embargo, desde que salió de Vélez Sarsfield rumbo al Granada de España, las cosas no le fueron tan bien. Su rendimiento no fue el mismo y su continuidad decayó. Esto provocó que decidiera salir rumbo a México, país en el que acaba de llegar y se refirió, a falta de la firma, de su fichaje por el Cruz Azul.

“ Estoy muy contento de llegar a un equipo grande como Cruz Azul . Tengo mucha ilusión y con muchas ansias de entrenar y conocer a mis nuevos compañeros, aunque todavía no se va a poder porque me voy con la selección. Quiero aportar mi granito de arena”, declaró el futbolista a los periodistas que asistieron al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. De hecho, fue el periodista Carlos Córdova quien recogió las recientes palabras del jugador que, según medios de ese país, llega en condición de préstamo en un contrato por un año con opción de compra al término del mismo.

Abram sabe que la responsabilidad de fichar por un equipo de la dimensión de la ‘Máquina Cementera’ es diferente, pero se siente capaz de responder a las expectativas. Sobre todo, tomando en cuenta, que es el vigente campeón de la Liga MX. “Cruz Azul es un equipo muy grande aquí en México. Vengo a aportar y aprender. Y junto con mis compañeros lograr los objetivos del club”, comentó.

Asimismo, confesó haber hablado con Yoshimar Yotún, compañero en la selección peruana y exjugador de dicho equipo que no renovó, para preguntarle por algunas referencias. “Sí claro, siempre estoy en contacto con mis compañeros. La verdad es que ‘Yoshi’ me dio muy buenas referencias sobre Cruz Azul y estoy muy contento de venir aquí”, añadió.

Sin embargo, reconoció que la entidad se encuentra en reestructuración. Aun así, admitió que llega en las mejores condiciones y cree en el trabajo del DT que también es peruano, Juan Reynoso. “Lo importante es llegar muy bien. Ha habido varios cambios, pero con el entrenador que tiene (Juan Reynoso) va a ir muy bien”, finalizó.

El defensa nacional comentó acerca de su fichaje por el Cruz Azul de Juan Reynoso y sus expectativas. | Video: Carlos Córdova

ACTUALIDAD DE LUIS ABRAM

El defensa peruano no llega de la mejor manera a México a nivel futbolístico. De hecho, apenas pudo disputar 12 partidos entre LaLiga española y la Copa del Rey, marcando tan solo un tanto en un amistoso. El DT Robert Moreno lo tuvo muy en cuenta al inicio de la temporada, pero los resultados del equipo no lo acompañaron, dejándolo en las últimas posiciones del campeonato. Por ello, tuvo que cambiar algunos jugadores en el once inicial, siendo Abram uno de los afectados, provocando así su salida de España.

No cabe duda, de que esta es una gran oportunidad para que Abram pueda tener mayor continuidad, con la consigna de elevar su nivel y pueda tentar un regreso al once inicial de la selección peruana, a la que se incorporará en el transcurso de los días de cara a la doble fecha de las Eliminatorias ante Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima.

Luis Abram cuando jugó ante el Barcelona de España | Foto: Granada

BAJAS EN CRUZ AZUL

Cruz Azul ha venido afrontando algunos cambios en el plantel del primer equipo. Algunos por temas económicos. En ese sentido, se le fueron ocho jugadores: Roberto Alvarado, Luis Romo, Jonathan Rodríguez, Orbelín Pineda, Alexis Peña, Walter Montoya, Jesús Reyes y Yoshimar Yotún.

REFUERZOS DEL CRUZ AZUL

Juan Reynoso contará con seis nuevos jugadores en su plantel, incluyendo la incorporación de Abram. Carlos Rodríguez, Urial Antuna, Alejandro Mayorga, Christian Tabó y Erik Lira son los refuerzos que contrató la institución ‘celeste’.

