Atlas de Anderson Santamaría venció por 2 a 0 al América de Pedro Aquino por la Liga MX

Pedro Aquino es uno de los fijos de Santiago Solari en el once del América de México. | Foto: EFE

Por la fecha 3 del Torneo Clausura mexicano, el Atlas de Anderson Santamaría superó en condición de visita por 2 a 0 al América de Pedro Aquino y dio la gran sorpresa en el Estadio Azteca con los tantos de Diego Barbosa y Oziel Herrera. Todos en el segundo tiempo. Este triunfo le permite a los dirigidos por Diego Cocca ubicarse como colíder de la Liga MX con 7 puntos, dejando a ‘Las Águilas’ con 1 punto.

Durante gran parte del encuentro, las acciones estuvieron trabadas y ninguno conseguía tener un mayor control del balón. Solo el América, por minutos, lograba tener la tenencia de la pelota y el dominio del partido. Sin embargo, no se hicieron daño en todo el primer tiempo. En la segunda mitad llegó la emoción.

El defensa Jordan Silva del elenco local no rechazó bien un balón y le quedó al lateral ‘rojinegro’ Diego Barbosa , quien controló con el pecho y le pegó un ‘zapatazo’ que dejó sin opciones al portero Guillermo Ochoa a los 70 minutos. Pero fue a los 95 minutos cuando el partido se definió de forma contundente. Los dirigidos por Santiago Solari no tuvieron reacción mientras el partido se seguía jugando para ambas escuadras. El Atlas supo jugar con sus armas y apareció el delantero Oziel Herrera , quien recibió un balón de Edgar Zaldívar de espaldas al arco rival, controló de gran forma y de un ‘derechazo’ puso el segundo de su equipo y el de la victoria definitiva.

El arquero colombiano del Atlas, Camilo Vargas, también fue una de las grandes figuras que tuvo este duelo, ya que detuvo hasta 7 disparos que pudieron ser del empate o incluso de la derrota de su equipo.

El conjunto 'rojinegro' se impuso de visita con goles de Diego Barbosa y Oziel Herrera. | Video: Canal YouTube MATCH DAY

DESEMPEÑO DE SANTAMARÍA Y AQUINO

Tanto Anderson Santamaría como Pedro Aquino fueron titulares para sus equipos en este encuentro. El defensa nacional jugó los 98 minutos que se disputaron y fue uno de los puntos más altos de su equipo. De hecho, de acuerdo con el portal estadístico SofaScore, tuvo un puntaje de 6.9 . Ganó 1 duelo de los 2 que tuvo en campo, además de tener una precisión del 70% de los pases y dar 44 toques. En cambio, el volante peruano también fue uno de los jugadores más destacados de su equipo en los 87 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Brindó esa solvencia y contundencia en el centro del campo. Al igual que Santamaría, el centrocampista fue calificado con una puntuación de 6.9 . En su caso, ganó 9 duelos de los 18 que disputó, entre aéreos y en campo. Asimismo, tuvo una precisión del 87% en sus pases y realizó 2 intercepciones.

AQUINO CONVOCADO CON PERÚ

Pedro Aquino ha sido el único de los peruanos que estuvieron en este duelo y que fue convocado a la selección peruana. Y es que los errores que tuvo Santamaría en los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil, Uruguay y Venezuela fueron el detonante para que sea relegado, primero del once titular por Ricardo Gareca, y luego de las convocatorias. Justo en un momento donde la ‘bicolor’ necesita sumar puntos que le permita clasificar al Mundial de Qatar este año. En tanto, la ‘Roca’ siempre ha respondido cuando ha jugado, solo que los problemas físicos no le han permitido tener mucha continuidad. De hecho, Renato Tapia es el fijo en esa posición de volante ‘6′, aunque ha habido veces donde los dos han jugados juntos. Ante Colombia no sería descabellado que pueda suceder, ya que el exjugador de Sporting Cristal, además de marca, cuenta con una técnica exquisita y un buen pase que le da ese plus frente a Tapia, quien derrocha más orden táctico y garra.

