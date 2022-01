Pedro Castillo en nueva entrevista: “Yo no fui preparado para ser presidente”

El presidente dio una segunda entrevista al periodista Nicolás Lúcar. | Imagen: Radio Exitosa

El presidente de la República, Pedro Castillo, ofreció una nueva entrevista esta vez al periodista Nicolás Lúcar en la que renació que llegar a ser jefe de Estado era un sueño, pero que no estaba preparado para ser presidente, aunque consideró que eso era parte de una lucha.

“Yo no fui preparado para ser presidente de la República. A mí nadie me entrenó. Ni siquiera habiendo sido electo, como los demás gobernantes, tuve días de inducción. Pero es parte de la lucha. Yo sigo aprendiendo. (...) Yo estoy aquí por el Perú y voy a salir por la puerta grande. Así como me ha puesto el país”, dijo en radio Exitosa.

Además, el mandatario aseveró que no traicionará las expectativas de sus votantes.

Castillo Terrones hizo un llamado a la unidad del país y se refirió a quienes aún no lo reconocen como jefe de Estado.

“Pido a la gente que aún no entiende y no concibe que soy el presidente, que se metan a la cabeza que no he venido a ser lo mismo que han venido a hacer los gobernantes anteriores”, refirió.

“A la publación le pusieron muchas cosas en la pantalla. Dijeron que íbamos a expropiar y quitarte tu casa y es todo lo contrario. Miren cómo está la economía, cómo ha terminado el 2021. No me extraña que haya personas que estén gritando ‘muerte a Castillo’, pero acá estoy″, añadió en otra parte de la entrevista.

LO MÁS DIFÍCIL

Cómo había señalado en una entrevista anterior, reconoció que lo más difícil de gobernar es elegir a las personas ideales que lo acompañen en el gobierno.

“Me falta ver esa coherencia de mucha gente que dice ‘toma mi mano’, pero en la práctica veo que tiene una mochila”, indicó.

