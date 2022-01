Perú Libre expulsa a Dina Boluarte por declarar que nunca abrazó el ideario de ese partido

| Foto: Agencia Andina

Perú Libre, a través de un documento, anunció la expulsión del partido de la afiliada Dina Boluarte Zegarra, quien también es vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión social, por “falta grave”, luego de que, en una entrevista publicada este domingo, señalara que nunca ha respaldado “el ideario de Perú Libre”.

En el informe dirigido al secretario general de ese partido, Vladimir Cerrón, el Consejo de Disciplina del Comité Ejecutivo Regional de Lima Metropolitana de esa agrupación política informó que este domingo 23 de enero sostuvieron una reunión para evaluar las “últimas afirmaciones vertidas al diario La República digital, publicada el 23/01/2022″, en donde Boluarte declaró: “Yo nunca he abrazado el ideario de Perú Libre”.

“En la citada reunión y luego de una amplia deliberación y evaluación de los antecedentes y las faltas perpetradas por la afiliada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se resolvió aplicar la sanción (...) expulsión del partido”, acotaron.

Además, sostuvieron que Boluarte Zegarra quebrantó “la unidad del partido” y fue “en contra del Estatuto, Ideario y programa”. Añadieron que en sus declaraciones también hubo “difamación o desprestigio del partido”.

El documento lleva la firma de Blanca Alva Cerna, presidenta del Consejo de Disciplina del Comité Ejecutivo Regional de Lima de Perú Libre.

VLADIMIR CERRÓN DE ACUERDO

Por su parte, Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, compartió el anuncio de la expulsión de Dina Boluarte del partido y agregó el siguiente mensaje: “¡Leales siempre, traidores nunca!”.

En tanto el congresista Guido Bellido consideró que si un político no “no coincide con el programa e ideario de un partido” no busca servir al partido, sino a ella misma.

“Si un político no coincide con el programa e ideario de un partido político que le abre las puertas y a pesar de ello se afilia, entonces su intención no es servir al Pueblo; sino a él o ella misma. Perjudicando las esperanzas de los electores hacia el cambio”, expresó en su cuenta de Twitter.

¿QUÉ DIJO DINA BOLUARTE?

Cabe señalar que Dina Boluarte afirmó este domingo, en una entrevista con el diario La República, que nunca abrazó el ideario de Perú Libre a pesar de estar participando en el gobierno de Pedro Castillo como vicepresidenta y ministra.

La vicepresidenta fue consultada si es que sigue o se distanció del ideario de Perú Libre a lo que respondió:

“Mire, yo nunca he abrazado el ideario de Perú Libre. En campaña lo que hemos dicho es que queremos un sistema universal de salud, queremos hacer de la educación una más cerca a la realidad peruana”, dijo.

Además, aseguró que hay varios proyectos de ley que están durmiendo mientras que los congresistas están con “el afán de censurar”.

“Nosotros hemos planteado normas legales para que el Congreso haga una de sus funciones: legislar. Pero ahí las tienen encarpetadas. Hace no más de una semana y media sacaron la ley de la orfandad de los niños producto de la pandemia. Solo eso han sacado. Y así hay varios proyectos de ley que están durmiendo mientras los congresistas están en el afán de censurar”, añade.

Por otro lado, consideró que el Congreso de la República busca hacer un gobierno parlamentarista y totalitario.

“Desde que iniciamos la gestión con el presidente Pedro Castillo en este gobierno popular hemos sentido que el Parlamento quiere guiar el rumbo del gabinete porque no cesa de interpelar y censurar a diversos ministros (...) Luego han planteado el tema de que el Ejecutivo no pueda plantear la cuestión de confianza y un proyecto para que el Congreso pueda determinar quiénes pueden ser ministros y asesores de los ministerios. El Congreso se quiere convertir en el Ejecutivo, quiere hacer de un gobierno democrático un gobierno parlamentarista o un gobierno totalitario desde el Parlamento”, dijo.

Además, recalcó que se le está quitando el derecho al referéndum a las personas. “En el tema del derecho al referéndum. Esta Constitución del 93 indica que el pueblo tiene el derecho a referéndum. La Comisión de Constitución está quitándole ese derecho al pueblo. Nosotros no hemos dado pase a esa norma y la han aprobado”, mencionó.

