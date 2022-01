Japón ofrece becas integrales a estudiantes universitarios y docentes peruanos

Pronabec aclaró que no forma parte de los procesos de selección ni de asignación de las becas de Japón. | Foto: Pronabec

¡Atención! ¿Te gustaría estudiar en Japón? El Gobierno de ese país, a través de su Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, ofrece becas integrales de capacitación docente e idioma japonés a destacados estudiantes universitarios y profesionales peruanos.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación de detalles sobre las tres las modalidades de becas a las que pueden postular los interesados:

BECA PARA CAPACITACIÓN DOCENTE

Está dirigido a profesores peruanos motivados en realizar investigaciones sobre educación escolar. Los postulantes deben contar, como mínimo, con 5 años de experiencia como docentes de primaria, secundaria o de institutos pedagógicos; haber concluido el nivel intermedio de inglés y/o japonés; gozar de buena salud física y mental; entre otros.

- Beneficios, requisitos y cronograma de postulación.

-Límite de postulación: 24 de febrero del 2022

- Guía de postulación

IDIOMA Y CULTURA JAPONESA

Está dirigido a estudiantes universitarios que tengan, como mínimo, 1 año de estudios relacionados al dominio del idioma japonés y/o la cultura japonesa y estén interesados en perfeccionar dichos conocimientos. Los postulantes deben contar con la constancia de notas de la universidad, haber concluido el nivel intermedio de japonés, gozar de buena salud física y mental, entre otros.

- Beneficios, requisitos y cronograma de postulación.

-Límite de postulación: 24 de febrero del 2022

- Guía de postulación.

IDIOMA Y CULTURA JAPONESA PARA DESCENDIENTES

Está dirigido a estudiantes universitarios peruanos con ascendencia japonesa y con 1 año de estudios de pregrado, e interesados en perfeccionar el idioma y la cultura japonesa. Los postulantes deben contar con la constancia de notas de la universidad, haber concluido el nivel intermedio de japonés, gozar de buena salud física y mental, entre otros.

- Beneficios, requisitos y cronograma de postulación.

- Límite de postulación: 24 de febrero del 2022.

- Guía de postulación.

La fecha límite de postulación de las tres becas, que se ha lanzado en el marco de la cooperación cultural y académica entre el Gobierno japonés y el Perú, es el jueves 24 de febrero del 2022. Si estás interesado debes enviar los requisitos señalados en cada convocatoria al correo electrónico becasjapon@li.mofa.go.jp. Para mayor detalle, puedes ingresar a www.pronabec.gob.pe/beca-japon.

CALIFICACIONES Y CONDICIONES

Se aceptan postulaciones de estudiantes internacionales para estudiar en Japón que cumplan con las siguientes calificaciones y condiciones. Su objetivo es potenciar los recursos humanos que se convertirán en puentes de amistad entre el país del becario y Japón a través de sus estudios en Japón y que contribuirá al desarrollo de ambos países y el mundo en amplio.

Nacionalidad: Los postulantes deben tener la nacionalidad de un país que tenga relaciones diplomáticas con Japón. Un postulante que tiene la nacionalidad japonesa en el momento de la postulación no es elegible. Sin embargo, la persona con doble nacionalidad que tenga la nacionalidad japonesa y cuyo lugar de residencia en el momento de la postulación esté fuera de Japón es elegible para postular siempre que elija la nacionalidad del otro país y renuncie a su nacionalidad japonesa para la fecha de su llegada a Japón. Las primeras evaluaciones deben realizarse en las oficinas de la misión diplomática japonesa en el país del cual el postulante elige la nacionalidad.

Edad: En principio, los postulantes deben haber nacido entre el 2 de abril de 1992 y el 1 de abril de 2004. Las excepciones se limitan a los casos en los que se considera que el postulante no pudo aplicar dentro del límite de edad elegible debido a las circunstancias del país del postulante (servicio militar obligatorio, pérdida de oportunidades educativas debido a disturbios causados por guerra, etc.). Circunstancias personales (situación económica, circunstancias familiares, estado de salud, circunstancias relacionadas con la universidad/centro de estudios del postulante o su lugar de trabajo, etc.) no se considerarán como excepciones.

Por su parte, Pronabec aclaró que no forma parte de los procesos de selección ni de asignación de las becas de Japón. Para mantenerse informado sobre las becas ofrecidas por diversos países, ingresar a www.pronabec.gob.pe/becas-de-otros-paises o seguir al Programa a través de sus redes sociales en Facebook o Instagram.

