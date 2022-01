Dina Boluarte asegura nunca haber abrazado el ideario de Perú Libre

| Imagen: Canal N

La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, comentó en una entrevista con el diario La República, que nunca abrazó el ideario de Perú Libre a pesar de estar participando en el gobierno de Pedro Castillo y de trabajar con él en lo que va de Gobierno.

Boluarte comentó durante otras entrevistas que lo que buscaba era hacer un Gobierno parlamentarista, ya que sienten que el Parlamento quiere guiar el rumbo del gabinete " porque no cesa de interpelar y censurar a diversos ministros”.

“Desde que iniciamos la gestión con el presidente Pedro Castillo en este gobierno popular hemos sentido que el Parlamento quiere guiar el rumbo del gabinete porque no cesa de interpelar y censurar a diversos ministros (...) Luego han planteado el tema de que el Ejecutivo no pueda plantear la cuestión de confianza y un proyecto para que el Congreso pueda determinar quiénes pueden ser ministros y asesores de los ministerios. El Congreso se quiere convertir en el Ejecutivo, quiere hacer de un gobierno democrático un gobierno parlamentarista o un gobierno totalitario desde el Parlamento ”, comenta a La República.

Además asegura que hay varios proyectos de ley que están durmiendo mientras que los congresistas están con “el afán de censurar”.

“Nosotros hemos planteado normas legales para que el Congreso haga una de sus funciones: legislar. Pero ahí las tienen encarpetadas. Hace no más de una semana y media sacaron la ley de la orfandad de los niños producto de la pandemia. Solo eso han sacado. Y así hay varios proyectos de ley que están durmiendo mientras los congresistas están en el afán de censurar ”, añade.

Boluarte comenta ante las censuras que para el Congreso lo único que cuentan son los números, no cuentan las razones ni las ideas ni la gobernabilidad y califica a la mayoría como “cerrada”.

“No hubo respuestas firmes a esas acciones. ¿Pero por qué? Por más acciones que el gabinete pueda presentar, creo que para este Congreso, con algunas excepciones, lo único que cuenta son los números, no cuentan las razones, no cuentan las ideas, no cuenta la gobernabilidad (...) Entonces, frente a esa mayoría cerrada, que quiere convertir a este gobierno en un gobierno parlamentarista, los números son lo que cuenta”, dijo.

Recalca que se le está quitando el derecho al referéndum al pueblo. “En el tema del derecho al referéndum. Esta Constitución del 93 indica que el pueblo tiene el derecho a referéndum. La Comisión de Constitución está quitándole ese derecho al pueblo. Nosotros no hemos dado pase a esa norma y la han aprobado”, menciona.

La vicepresidenta fue consultada si es que sigue o se distanció del ideario de Perú Libre y agrega que “nunca ha abrazado el ideario de Perú Libre”.

“ Mire, yo nunca he abrazado el ideario de Perú Libre. En campaña lo que hemos dicho es que queremos un sistema universal de salud, queremos hacer de la educación una más cerca a la realidad peruana”, añade.

| Foto: Agencia Andina

NUEVA CONSTITUCIÓN

Sobre la nueva Constitución, menciona que “es un tema de derechos”. “Habría que preguntarle al presidente. Yo puedo contestar por mí. Es cuestión de derechos. Por eso yo dije hace unos días que llamo a la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso a que ella plantee desde su comisión la reforma del capítulo económico”, menciona.

“Estamos trabajando en presentar un proyecto de ley. Lo vamos a presentar. Y entonces el Congreso tendrá que poner la cara al pueblo. ¿Por qué no quiere modificar este capítulo económico?”, se pregunta.

Añade que el pueblo es el que tiene que decidir si es que se da o no la nueva Constitución y lo compara con Chile.

“Así es, que el pueblo decida, a través de una asamblea constituyente, como lo que está pasando en Chile. Ese es el camino y el Congreso quiere quitarle ese derecho a la población. ”

DANIEL SALAVERRY COMO PRESIDENTE DE PERUPETRO

La ministra de Desarrollo e Inclusión social menciona que la designación de los cargos de confianza están bajo la decisión del presidente y que “saben de dónde viene Salaverry”.

“Las designaciones de los ministros y de las personas que asumen cargos de confianza, como el caso del señor Salaverry, obviamente el presidente tiene la decisión (...). El señor Salaverry ha sido muy crítico en campaña, sabemos de dónde viene”, comenta.

Como se recuerda, Daniel Salaverry ha formado parte de Fuerza Popular y de Somos Perú y siendo de oposición Castillo lo designó como presidente de Perupetro.

“Sabemos de dónde viene, pero abriendo las bases de un gobierno popular, demos la oportunidad a la oposición. Su trabajo dirá si es que se puede confiar en él”, comenta

Finalmente, menciona que no se le puede poner la cruz a Salaverry antes de tiempo y que por algo el presidente lo designó en ese cargo.

SOBRE EL DERRAME DE PETRÓLEO

Finalmente, sobre el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla, menciona que las autoridades deben responder ante el suceso.

“ Las empresas que están operando en el país, ante alguna contingencia como esta, tienen que responder. Todos sabemos que Perú está en el cinturón de fuego. ¿Dónde está la contingencia de las empresas? ¿Se cae Repsol y no pasa nada? ¿Se caen algunas mineras y no pasa nada? Ese no pasa nada debe cambiar”, comenta.

Dina Boluarte hace un llamado a la ayuda internacional, ya que “lo importante es limpiar cuanto antes”, sean pescadores o diferentes personas.

“Aquí lo que importa es limpiar cuanto antes. Por eso yo dije que pidamos la ayuda internacional. Como Estado vamos a poner nuestro empeño. Pero el desastre es tremendo. La ONU ha respondido, va a dar todo el apoyo. Son 20 playas afectadas y miles de hogares que se van a quedar sin trabajo”, finaliza.





