Venezolanos en Perú: policía amenaza con sembrar droga a repartidor de delivery

Para el 2019, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que la crisis en Venezuela había desplazado aproximadamente 4 millones de personas.

Últimas noticias de venezolanos en Perú. En horas recientes se está viralizando un video en redes sociales donde se escucha a un efectivo perteneciente al Escuadrón de Emergencia del 105, la central de emergencias de la PNP, emitir comentarios xenófobos contra un extranjero, al cual trasladaba en el interior de su patrullero.

Las imágenes han sido difundidas por una cuenta de Instagram que lleva como nombre Colectivo de venezolanos en Lima, y otro más global que abarca a todo el país. Este es el mensaje que publicaron sobre la denuncia pública que han hecho hacia el miembro de las boinas rojas de la Policía Nacional del Perú.

“Se hace viral video donde un funcionario de la PNP denigra a un delivery venezolano, y además demostrar su desprecio hacia los venezolanos, lo amenaza con sembrarle droga. Lamentable ver este tipo de hechos y más de parte de agentes de seguridad que deberían brindarle protección a la población y no actuar como si fuera un delincuente. Todo el peso de la ley para este agente. Amigos de la PNP, los venezolanos no vinimos a jo..., vinimos a trabajar”, escriben en el post, etiquetando la cuenta oficial de la institución en Instagram.

CIUDADANO VENEZOLANO DETENIDO POR LA PNP

Este es el diálogo que se logra entender de la interacción que se tuvo entre las dos personas al interior del vehículo.

Detenido: “... Eso es lo que yo hago por ahí. Hago todo el día delivery”.

Efectivo de la PNP: “Todos los ‘venecos’ que han venido, han venido a jo... nomás a este país. Eso es todo. Por qué m... no se van a su país y jo... allá. Es más lo que nos dan trabajo a nosotros. Nosotros tenemos que hacer cosas más importantes y estoy cargando h... aquí en mi patrullero. Así te voy a decir, malcriado. No me jo... que ahorita te siembro droga y te meto adentro. Tu te crees pe..., pero yo soy más pe..., por sea caso. A la m... de pe... se les c...”, se le escucha decir al policía.

El dato: el 45% de venezolanos en Perú indicó que ellos o algún miembro de su familia han sido víctimas de Xenofobia (Plan Internacional, 2021).

Colectivos de extranjeros en el país compartieron imágenes donde se escucha a un efectivo atacarlos verbalmente.

En la sección de comentarios, los usuarios de la red social se han manifestado, exigiendo que se logre identificar al efectivo de la PNP, al cual no se le logra ver el nombre ya que se encontraba de espaldas al estar sentado en el asiento del copiloto.

A su vez, algunos extranjeros han compartido sus experiencias en la plataforma, expresando que “han normalizado” este tipo de acciones por parte de las fuerzas del orden, sobre todo cuando se encuentran trabajando en las calles.

Hasta la fecha, la Policía Nacional del Perú no se ha pronunciado sobre la denuncia pública que han hecho los colectivos por el acto de xenofobia protagonizado por uno de los miembros de su institución.

PERÚ ES EL SEGUNDO PAÍS CON MÁS MIGRANTES VENEZOLANOS

Según el reporte de Plan Internacional para el 2021, nuestro país se encuentra en la segunda posición de territorios que ha recibido más extranjeros desde el comienzo de la crisis en Venezuela. Ya para el 2019 se habían desplazado más de 4 millones de venezolanos.

En la actualidad, Colombia, Perú, Chile y Argentina albergan la mayor proporción de esta población. En nuestro país, a inicios del 2021 la plataforma de Respuesta a Venezolanos estimó que en los últimos años se han recibido a 1.4 millones de migrantes. El análisis también expone las condiciones en las que se encuentran:

- A pesar de que el 78,1% de las y los encuestados se encuentra trabajando, el 85,7% de los migrantes que trabajan como dependientes no reciben beneficios.

- Sobre la explotación laboral: el 54,8% de los encuestados trabaja hasta 7 días a la semana entre 9 y 12 horas al día.

- En el ámbito legal, el 57.3% se encuentra en situación irregular y solo un 22.9% está realizando el proceso de cambio de estatus migratorio.

SEGUIR LEYENDO