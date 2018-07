Todo eso se compensa cuando recuerda de lo que huyó: las colas en las farmacias, las personas que se desmayaban por pasar horas y días bajo el sol en busca de medicinas. "Esta vida no es para mí, no quiero esto para mi hija, no es justo", comenta que pensaba. Tras ello, optó por venir con su hija y llegó a Lima el 24 de diciembre de 2016. ¿Y volvería a Venezuela? "No, no sabríamos cómo vivir en esa realidad, te matan si vas en carro, por tener carro, te matan si vas a pie, porque no tienes carro", comenta.