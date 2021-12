Avelino Guillén informó que extranjeros que iban a ser expulsados a Venezuela fueron liberados

Avelino Guillén contó detalles de este fallido regreso de venezolanos a su país.(Foto: Andina)

El ministro del Interior, Avelino Guillén, informó que los 41 extranjeros que iban a ser iban a ser repatriados a su natal Venezuela, fueron liberados.

En conferencia de prensa, el titular del Interior, manifestó que no había motivo alguno para mantenerlos privados de su libertad y que no pudieron ser llevados de regreso a su país por falta de respuesta por la Cancillería venezolana.

“El operativo no se materializó porque no obtuvimos respuesta de la Cancillería venezolana. Incluso el presidente intentó comunicarse con el presidente Maduro. (…) Tenían que ser puestos en libertad porque, para que estén privados de su libertad más de 24 horas, se requiere un mandato dictado por un juez. Eso no tenemos”, expresó durante la conferencia del Consejo de Ministros.

En ese sentido, Avelino Guillén, también precisó que este miércoles se procedió a levantar las actas respectivas. Cabe señalar, que los extranjeros no contaban con antecedentes o hechos delictivos en Perú.

“Se procedió a dar libertad a las ciudadanos venezolanos. Ninguno de ellos estaba involucrado hechos delictivos en el Perú, pero habrían vulnerado lo normado en el Decreto Legislativo 1350. Migraciones hizo las resoluciones de expulsión”, señaló Guillén.

Es importante destacar que el Decreto Legislativo 1350, regula el ingreso y salida del territorio peruano de personas nacionales y extranjeras, la permanencia y residencia de personas extranjeras en el país, y el procedimiento administrativo migratorio. En el caso de los ciudadanos venezolanos, estos se encontraban indocumentados.

LAS COORDINACIONES PREVIAS A ESTE FALLIDO TRASLADO

Avelino Guillén, durante la conferencia de prensa, explicó las coordinaciones previas que se habían realizado, días antes de conocerse el vuelo que trasladaría a los venezolanos a su país natal.

El ministro indicó que todo inició el martes 14 de diciembre en coordinación con el Ministerio del Interior, la Cancillería del Perú y el Ministerio de Defensa.

En ese sentido, explicó que el viernes 17 el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú efectuó los “requerimientos y solicitudes respectivas” en el ejercicio de sus funciones ante la Cancillería de Venezuela para el sobrevuelo del espacio aéreo a ese país y el aterrizaje de forma temporal de una nave peruana.

Ante, esto Guillén afirmó que se coordinó por parte de su despacho con diversas dependencias policiales como la Subcomandancia de la Policía Nacional, la dependencia de Seguridad del Estado de la Policía y la Dirección Criminal, a parte con Migraciones.

AVELINO GUILLÉN COMPROMETIDO EN SU LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

El titular del Mininter aseguró durante la inauguración de una nueva sede policial en Villar El Salvador, que seguirá en la lucha contra la delincuencia común y organizada. Además, aseguró que inspectoría de la PNP se encuentra investigando a malos efectivos, los cuales muchos de ellos ya recibieron la sanción correspondiente.

“Esto tiene que acabar. Estamos en una lucha frontal contra el sicariato, la corrupción, el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado. Caiga quien caiga, ése es nuestro frente”, agregó Guillen, quien aseguró que le ganará la batalla a los criminales que buscan desestabilizar a la sociedad.

“La Policía Nacional, la comunidad organizada reflejada en las juntas vecinales y Barrio Seguro, así como los gobiernos locales, son nuestras tres columnas en esta lucha contra el crimen. Todos tenemos la obligación de aportar, sigamos trabajando unidos. Ellos exponen sus vidas para salvar las nuestras y cumple una destacada labor día a día que no hay que pasar por alto”, agregó convencido que la policía realizará sus funciones como debe ser.

