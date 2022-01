Vacunazo 2022: Completa tus dosis de vacunación mientras alientas a la selección desde la Videna

Fotos: Minsa / Andina

El COVID-19 también se pone en modo fútbol. El Ministerio de Salud (Minsa) lanza para este sábado 22 de enero, desde las 11:00 a.m. el primer ‘Vacunazo’, con el propósito de alentar a todos los peruanos a que se inoculen contra el virus o completen su dosis de refuerzo, así lo comunicó en su cuenta oficial de Twitter.

“#Vacunazo2022 | El clásico ‘banderazo’ en apoyo a la selección peruana llega este sábado al centro de vacunación de la Videna para acompañarte y alentarte a que te protejas contra la #COVID19. Completa tu vacunación. ¡Ponte tus tres dosis! #YoMeVacunoParaAlentar”, se lee.

Recordemos que la selección peruana de fútbol se encuentra actualmente en partidos para las Eliminatorias Qatar 2022, por ello el Minsa anima a que las personas completen sus dosis para así poder asistir al estadio para seguir siendo la mejor hinchada del mundo.

REQUISITOS PARA ASISTIR AL ESTADIO

Este jueves 20 de enero la selección peruana se enfrenta contra Jamaica, su última prueba con miras a las Clasificatorias, pero esta vez con la presencia de los hinchas. Autoridades de la FPF y el MINSA se reunieron para tocar el tema del aforo, pues en un inicio se le había cerrado las puertas a los estadios a raíz de la tercera ola por COVID-19. Pero todo cambió de un momento a otro y ahora habrá un 30% en el recinto.

Otro requisito para poder entrar al estadio es llevar dos mascarillas en todo momento durante el desarrollo del partido. Durante los últimos meses, el Gobierno dictó la medida de uso de doble mascarillaa, siendo esta obligatoria para el ingreso a todos los locales. Esta medida se implementará para el ingreso al estadio, así que no olvides de llevar ambas; de lo contrario no podrás ingresar.

Debes presentar tu Documento Nacional de Identidad junto con tu entrada impresa antes de ingresar. Si decides asistir al estadio deberás contar contar con tu entrada y tu DNI a la mano, de lo contrario no se te permitirá la entrada a los partidos. Recuerda que para ello debes ser mayor de edad, si no es así contar con la presencia de un mayor de edad.

Algo importante es el tema de la entrada impresa, ya que es parte de la Ley N°30037. Por si no lo sabías, tu entrada cuenta con una póliza de accidentes y vida que es estrictamente personal. Es por eso que deberá contar con tus datos personales correctamente ingresados, para que luego se pueda ejercer su uso adecuadamente, de ser necesario.

Algo sumamente importante es que solo ingresarán las personas que cuenten con las dosis completas de vacunación. Debes tener en cuenta que debido al estado de emergencia , todos los asistentes deberán estar vacunados con las dosis completas (la segunda dosis puede haber sido aplicada hasta el mismo día del partido) y mostrar su certificado digital de vacunación nacional o internacional en el siguiente enlace. En el caso de las personas que se vacunaron en el extranjero, deberán contar con certificado o carnet.

Finalmente, recuerda no llevar correa u otro objeto prohibido. No olvides que para cada partido, la Policía Nacional del Perú, solicita algunos requisitos para la seguridad de cada uno de los asistentes al estadio. Dentro de esas medidas es necesario que cumplas con no llevar correa u otro objeto prohibido.









