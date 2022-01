COVID-19: Perú registró más de 100 fallecidos luego de seis meses

No solo se sigue registrando un aumento de contagios ocasionado por la tercera ola de la COVID-19, sino que sucede lo mismo con el número de fallecidos. Según la plataforma de datos abiertos que maneja el Ministerio de Salud (Minsa), el lunes 17 de enero del 2022 fueron 104 los ciudadanos que perdieron la vida a causa del coronavirus. Sin embargo, horas antes, la Sala situacional de la misma institución reportó que ese día se reportaron 41 fallecidos. Juan Carbajal, ingeniero electrónico y exmiembro de Open Covid. Perú, explicó a Infobae por qué la misma institución presentó datos tan distintos.

“El número de fallecidos que menciona la Sala situacional solo corresponde a las últimas 24 horas. Si usted resta la cantidad absoluta de fallecidos totales del día en cuestión menos la del día anterior, el resultado va a ser superior con respecto a las últimas 24 horas. Esa diferencia es el resultado de que los días anteriores se han ido actualizando las cifras ”, señaló Carbajal a este medio.

Además, recalcó que, si bien los números no suenan alarmantes por ahora, llegaría un día en el que sí nos veríamos sorprendidos con una cifra alta que ya se habría venido registrando con anterioridad por los datos abiertos del Minsa. “ Los datos abiertos son una plataforma en la cual cada ente del Ministerio de Salud va notificando y confirmando el certificado de defunción para determinar si el deceso fue por Covid u otra causa. Finalmente, la información es registrada en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef)”, agregó.

En otras palabras, una vez que la Sala situacional detiene el registro de fallecidos de las últimas 24 horas, el Sinadef continúa recibiendo información sobre los decesos , los mismos que se van ordenando para determinar el total de ciudadanos que perdieron la vida en un día determinado.

“No es que el Minsa haga sus reportes con el ánimo de ocultar cifras porque ellos sí manejan está información. Lo que falta es mayor difusión para que la gente conozca la real situación que está viviendo el país. Los números que se presentan parecen livianos, pero decir que han sido 104 los fallecidos en un solo día sí que despierta las alarmas”. El especialista recalcó que el Ministerio de Salud si cuenta con portales donde se registra esta data, solo quedaría que la población cuente con mayores facilidades para acceder a estas.

ADULTOS MAYORES AFECTADOS

La información compartida por Carbajal en su cuenta de Twitter reveló que los adultos mayores representan el 75% de muertes por COVID-19 durante esta etapa de la tercera ola. “El promedio diario de muertes actual es de 79. Cuando lleguemos a 100, los ciudadanos de mayor edad seguirán representando un porcentaje dentro de este grupo. Esa proporción se ha visto estandarizada en todo momento”, agregó el ingeniero informático. Si bien ahora sucede en menor proporción, este comportamiento ya ha sido registrado durante el desarrollo de la primera y segunda ola.

COVID-19: Perú registró más de 100 fallecidos luego de seis meses. (Gráficos: Juan Carbajal).

Frente a esta situación, Carbajal exhortó a que las personas que aún no han accedido a las vacunas contra la COVID-19 lo hagan lo antes posible. “Tanto los no vacunados como vacunados pueden causar contagios, pero estando protegidos también cuidamos al resto. La recomendación no solo va para la ciudadanía, sino también para las autoridades para que puedan prever lo que está pasando y no esperen que la situación caótica explote en su cara para recién actuar ”, recalcó.

