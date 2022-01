Christofer Gonzáles sobre el camino de Perú rumbo a Qatar 2022: “Estamos parados ante la adversidad” (Foto: Reuters)

La selección peruana se prepara para el tramo final de las Eliminatorias en busca de un cupo al Mundial de Qatar 2022 y Christofer Gonzáles se mostró optimista respecto al objetivo trazado.

El mediocampista de Sporting Cristal analizó la campaña de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 y espera darle una alegría al Perú.

“Ha sido un camino largo, difícil, con altas y bajas. Estamos parados ante la adversidad, sosteniendo de buena forma. Seguimos avanzando para que el país esté orgulloso de la selección peruana”, afirmó ‘Canchita’ Gonzáles en declaraciones a FPF PLAY.

El futbolista de la selección peruana manifestó su deseo de ir a un Mundial con la blanquirroja y explicó que en el pasado le faltó llegar a su máximo nivel para ser considerado por el técnico Ricardo Gareca para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“ Siento que me falta ir al Mundial . No fui al último Mundial (Rusia 2018) porque no tuve mucha continuidad en los clubes donde estuve. No pude disfrutar del Mundial, por ello me fui preparando en mi club (Sporting Cristal). Pude jugar en la selección, en las Eliminatorias, cuando entré o cuando inicié. Estamos en buen camino, pisando fuerte que es lo principal y es en las Eliminatorias donde nos jugamos cosas importantes”, aseguró el futbolista de la selección peruana.

Canchita Gonzáles aseguró que es sueño cumplido vestir la blanquirroja como futbolista peruano y espera conseguir mejores cosas en el futuro.

“El sueño de todo futbolista es defender a su país. Se ha podido dar en mi caso, gracias a Dios, con mucha disciplina y profesionalismo. Estoy tratando de cumplir sueños, se vienen cosas importantes de poder lograr ahora”, mencionó Canchita Gonzáles.

Christofer Gonzáles sobre el camino de Perú rumbo a Qatar 2022: “Estamos parados ante la adversidad” (Foto: Reuters)

El mediocampista de 29 años fue titular en el último partido amistoso de la selección peruana con su similar de Panamá. Ahora sigue su preparación con miras al encuentro con Jamaica de este jueves 20 de enero desde las 8:00 p.m.

Además, Gonzáles ha tenido su mejor participación con la selección peruana desde la llegada de Ricardo Gareca al comando técnico de Perú. El jugador disputó 9 partidos en las Eliminatorias, cinco como titular y sumó 529 minutos.

En la Copa América de Brasil en el 2019, el volante peruano fue titular en una ocasión, ante Venezuela, y fue pieza de recambio en otras cinco oportunidades.

La selección peruana enfrentará a Colombia como visitante el próximo 28 de enero y como local a Ecuador el 1 de enero. Los dos primeros partidos de los cuatro restantes de las Eliminatorias Qatar 2022.

Perú se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias, en zona de repechaje con 17 puntos, los mismos que Colombia que marcha cuarto por mejor diferencia de goles.

La selección peruana cierra su participación en las Eliminatorias con la chance de clasificar de forma directa desde el 23 de marzo del 2022. En la última fecha doble FIFA deberá enfrentar a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima.

SEGUIR LEYENDO