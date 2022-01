Perú vs Jamaica: el posible once de Ricardo Gareca para amistoso en el estadio Nacional

Perú empató 1-1 ante Panamá en su último amistoso. El gol lo marcó Alex Valera. Foto: FPF.

La selección peruana tendrá su segunda y última prueba antes de jugar la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. Luego de su empate 1-1 ante Panamá, los dirigidos por Ricardo Gareca se verán las caras con Jamaica en el estadio Nacional este 20 de enero. El ‘Tigre’ ya tiene un once en mente con el que estuvo trabajando en los últimos días en la Videna.

De no existir inconvenientes ni problemas de último minuto, la ‘blanquirroja’ saldrá con el siguiente equipo : Pedro Gallese, Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Nilson Loyola, Josepmir Ballón, Yoshimar Yotún, Jairo Concha, Sergio Peña, Andy Polo y Alex Valera. En total, son cinco cambios respectos al último grupo que mandó el argentino.

Sin embargo, existe una duda por ‘Yoshi’, que tiene un problema entre sus representantes y la Federación Peruana de Fútbol. Recordemos que el mediocampista aún no consigue equipo tras su salida de Cruz Azul, pero tiene en carpeta algunas propuestas del extranjero. Sin embargo, aún no se ha confirmado club y se espera en los próximos días alguna oficialización. De no resolverse el inconveniente, las opciones son Jesús Castillo, Horacio Calcaterra o retroceder a Sergio Peña y sumar un delantero.

Recordemos que luego de este cotejo, la ‘bicolor’ tendrá que enfrentar la fecha doble de las Clasificatorias Sudamericanas a Qatar 2022 . Primero jugará de visita ante Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y luego será local ante Ecuador en el estadio Nacional de Lima. Estos dos partidos son válidos por la fecha 15 y 16, respectivamente.

Es importante resaltar que, tras reunión entre el Gobierno y la FPF, se confirmó que el recinto más importante del Perú contará con el 30% del aforo para los hinchas. Sin embargo, todos deberán cumplir con requisitos indispensables para su asistencia. El cotejo se jugará desde las 08:00 p.m. (hora peruana).

Ricardo Gareca llegó a la selección peruana en el 2015. Foto: FPF.

PROTOCOLOS PARA EL INGRESO AL ESTADIO

- Entrada impresa (legible y en buen estado).

- Documento de identidad físico.

- Doble mascarilla: una de ellas debe ser KN95.

- Certificado de vacunación (3 dosis)

PRECIO DE ENTRADAS PARA PERÚ VS JAMAICA

- Pullman: 255 soles.

- Occidente central: 170 soles.

- Occidente lateral: 135 soles.

- Oriente central: 110 soles

- Oriente lateral: 85 soles.

- Norte: 40 soles.

- Sur: 40 soles.

HORARIOS DEL PERÚ VS JAMAICA

- México / 7:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 8:00 p.m.

- Jamaica / 8:00 p.m.

- Perú / 8:00 p.m.

- Colombia / 8:00 p.m.

- Ecuador / 8:00 p.m.

- Venezuela / 9:00 p.m.

- Bolivia / 9:00 p.m.

- Paraguay / 10:00 p.m.

- Uruguay / 10:00 p.m.

- Chile / 8:00 p.m.

- Argentina / 8:00 p.m.

- Brasil / 8:00 p.m.

- España / 2:00 a.m. del 21 de enero.

EDISON FLORES RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS TRAS PARTIDO ANTE PANAMÁ

Edison Flores fue de los futbolistas más criticados luego del Perú 1-1 Panamá por el amistoso internacional. El futbolista del DC United tuvo un partido para el olvido y los comentarios de su nivel futbolístico no tardaron en llegar. Además de la críticas, también salió sentido del encuentro y no podrá estar en el siguiente amistoso. Por otro lado, viajó a Washington para revisar la molestia y ver si llega para la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. Antes de partir, se defendió de los comentarios.

“Estoy encontrándome, vengo de no jugar tres meses después del partido contra Chile y es difícil encontrar el ritmo de partido, los tiempos también. Tengo que obviamente mejorar para ese trabajo”, señaló el volante nacional para las cámaras de Willax Deportes.

Edison Flores explicó sobre su decaimiento de su nivel en la selección peruana.

