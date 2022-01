Marina de Guerra se pronuncia sobre el derrame de petróleo en Ventanilla y “lamenta los daños ocasionados”

Foto: Agencia Andina

La Marina de Guerra del Perú emitió un comunicado de prensa en donde lamenta los daños ocasionados por el derrame de 6 mil barriles de petróleo en la costa peruana a causa del tsunami ocasionado por la explosión de un volcán en Tonga. La institución hizo un mea culpa ante la ola de críticas que recibió no solo por este hecho sino también por no dar la alerta en su momento sobre el evento natural que desbordó el mar y provocó inundaciones en Paracas y dejó dos personas fallecidas.

“La Marina de Guerra del Perú, en relación a la información vertida en algunos medios de comunicación, relacionada al derrame de hidrocarburos ocurrido el pasado 15 de enero en la Refinería La Pampilla en Ventanilla, informa a la opinión pública lo siguiente:

1. Con el fin de evitar especulaciones, se debe precisar que la Autoridad Marítima Nacional, ha aperturado un proceso sumario para determinar las causas de este incidente y sus responsables, cumpliendo escrupulosamente con toda la normativa legal vigente sobre la materia.

2. La Marina de Guerra, a través de la Autoridad Marítima Nacional, continuará desplegando todos sus esfuerzos para el control de las labores de limpieza y remediación de las zonas afectadas, que se vienen efectuando por mar y por tierra a cargo de empresas especializadas con participación activa de los municipios correspondientes.

3. Asimismo, lamenta los daños ocasionados por este hecho, que viene afectando gravemente el ecosistema y los recursos en el ámbito marítimo, razón por la cual ratifica su compromiso de continuar vigilante, para seguir preservando el medio ambiente acuático, previsto en la normativa nacional e instrumentos internacionales, en concordancoa con los roles y tareas encomendadas por el Estado Peruano”.

Comunicado de la Marina de Guerra del Perú

Ayer en entrevista a RPP Noticias la gerenta de comunicaciones de Repsol manifestó que la empresa no tiene responsabilidad en este desastre ecológico, ya que la Marina de Guerra no emitió la alerta respectiva de tsunami y ellos siguieron con su trabajo sin ningún problema.

“No ocasionamos el desastre ecológico y no puedo decirte quién es el responsable. Nosotros llamamos a la Marina de Guerra y ellos sabían”, respondió la ejecutiva de Repsol al entrevistador tras la pregunta de si se consideran responsables del desastre.

Tine van den Wall Bake Rodríguez, al ser consultada sobre si todo ello se informó a tiempo a las autoridades competentes, sostuvo que sí y que inclusive miembros de la Marina de Guerra del Perú llegaron al lugar donde ocurrió el daño.

Durante la cobertura de este caso de daño ambiental, se conoció que habían varias versiones sobre la cantidad de petróleo derramado. Sobre ello enfatizó que “según la ley en las primeras 12 horas tienes que reportar un volumen y se vio algo pequeño”.

La representante de Repsol no dudó en indicar que se trataba de un derrame anormal porque “en situaciones normales el crudo hubiera aflorado”.

GOBIERNO PIDE EXPLICACIONES

El Gobierno pidió que la empresa Repsol actúe de forma urgente en la remediación del derrame de crudo ocurrido el sábado en el mar cuando un barco descargaba petróleo para la refinería de La Pampilla, que opera en la provincia del Callao. En rueda de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, demandó una “acción urgente de contención y recuperación del hidrocarburo”, así como del “transporte de los residuos peligrosos con plazos de ejecución que no se extiendan más allá de los 10 días”. El Ejecutivo ha calificado al derrame de unos 6.000 barriles de crudo como “el peor desastre ecológico” de los últimos años y cuestionó que la empresa haya minimizado el suceso inicialmente.

Vásquez indicó que, en sus comunicaciones, Repsol hablaba de un derrame pequeño y no lanzaron las alertas públicas para que la población pudiera tomar acciones, como evitar el ingreso en las playas. En ese sentido, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hizo una primera observación a la empresa por la “información inexacta” que emitieron desde un inicio, afirmó la primera ministra. “No se ha dado la cantidad exacta, y no se estableció cuál era la magnitud de este derrame”, insistió Vásquez. Además, la jefa del gabinete señaló que la empresa no tenía un plan de contingencia y que, después de cuatro días del suceso, han contratado a otra compañía para hacer la remediación ambiental. En ese sentido, subrayó que “hay que exigir a la empresa que, en el plazo más breve posible, asuma alguna acción concreta”.

Mirtha Vásquez sobre derrame de petróleo provocado por Repsol. | TV Perú

La premier reiteró que la compañía petrolera afronta una posible sanción económica y acciones civiles indemnizatorias contra los responsables, según se desprenda de las investigaciones iniciadas a nivel del Ejecutivo y la Fiscalía por presunta contaminación ambiental. El Gobierno del presidente Pedro Castillo ha conformado un comité de crisis para trabajar de manera articulada entre los ministerios del Ambiente, Agricultura, Defensa, Producción, Energía y Minas, y Relaciones Exteriores. El objetivo es lograr que “este desastre tenga un mecanismo de contención mucho más rápido”, anotó Vásquez.

La jefa del gabinete añadió que son importantes las acciones sancionatorias también porque este suceso está generando “un impacto gravísimo para el país y no sabemos si tendrá la capacidad de revertirse”.

