Greg Michel, exparticipante de Combate, está en estado de coma tras sufrir grave accidente

El exchico reality será trasladado a Lima una vez su estado sea más estable. (Foto: Composición)

El modelo belga Greg Michel, quien participó del programa Combate años atrás, se encuentra en estado de coma tras sufrir un accidente en su gimnasio en Tarapoto. La lamentable noticia fue difundida por Sebastián Lizarzaburu, uno de sus mejores amigos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actual pareja de Andrea San Martín informó que se enteró del delicado estado de salud de Greg Michel durante su viaje de retorno de Miami a Lima.

“Greg Michel, uno de mis mejores amigos a quien considero inclusive casi mi hermano sufrió un accidente, uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias por lo que perdió mucha sangre”, dijo Lizarzaburu.

“Lo tuvieron que llevar en Tarapoto de emergencia, en ese transcurso perdió demasiada sangre y tuvieron que hacerle como un by pass y el corazón no soportó, ahorita está en coma, en estado crítico . Felizmente ni bien pisé Lima me reventaron los mensajes y al toque empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable”, agregó.

Por otro lado, Sebastián informó que están pidiendo ayuda económica para que el modelo pueda ser trasladado a Lima y así ser atendido por especialistas. Como se sabe, Greg Michel vive solo en Perú y no tiene familiares en el país.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE GREG MICHEL?

Sebastián Lizarzaburu informó que el exchico reality está estable, pero sigue en estado de coma y respirando a través de un tubo.

“El doctor me ha dicho que en tres horas le van a quitar los tubos para ver si puede respirar por su propia cuenta. Si es así, vamos a gestionar el traslado a Lima para que lo atiendan mejor por el tema de equipos. Sigan apoyando, por favor”, expresó en sus redes.

DONACIONES

Yape: 995152834

Número de cuenta BCP soles

550-39278755-0-43

CCI: 002-55013927875504323

Cuenta a nombre de: Diego Alonso Salinas Arévalo.

Número de cuenta BBVA soles

0011-0310-0200758663

CCI 011-310-000200758663-05

Remesa 011-0-310-05-0200758663

Cuenta a nombre de: José Luis Salinas Rojas.

¿QUIÉN ES GREG MICHEL?

Greg Michel es un modelo belga que formó parte de algunos programas reality de Perú. Además, se sentó en el recordado sillón rojo de El valor de la verdad, pero no pudo obtener el premio mayor tras equivocarse en la pregunta 12.

“¿Te fue infiel tu pareja con Fabio Agostini?”, fue la interrogante que le hizo Beto Ortiz, a la que en un primer momento Greg Michel respondió negativamente, pero luego cambió a una afirmativa. El polígrafo lo determinó como falso.

Su participación fue bastante polémica en aquel entonces, ya que habló sobre sus conquistas amorosas con chicas de la farándula como Angie Arizaga, Fiorella Cayo, Milett Figueroa, Flavia Laos, entre otras.

Debido a sus declaraciones, Flavia Laos, Milett Figueroa, Angie Jibaja y Claudia Ramírez lo amenazaron con iniciar acciones legales en su contra por haberse referido a ellas.

SEGUIR LEYENDO: