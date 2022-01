Michelle Soifer se contagió de COVID-19, pero se encuentra estable: “Me asuste mucho”

Michelle Soifer contrajo el nuevo coronavirus. (Foto: Instagram)

Michelle Soifer dio positivo a COVID-19 este martes 18 de enero, pero indicó que se encuentra estable y sin tantas complicaciones debido a que cuenta con las tres dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Cabe precisar que la cantante tenía planificado presentarse hoy en el programa En Boca de Todos para promocionar su disco “La Nena”. Sin embargo, tras hacerse el examen molecular como parte del protocolo que establece América Televisión, se dio con la inesperada noticia.

En tanto, ella continua trabajando desde su casa en lo que será el lanzamiento de su disco. Por ello, no dudó en realizar un enlace en vivo con el magazine para hablar de sus proyectos en esta semana muy importante para ella.

“ Cuando me dieron la noticia me asuste mucho. Ustedes saben que es una semana importante para mí por el lanzamiento de La Nena, pensé que íbamos a parar, pero no, vamos a seguir trabajando . Voy a descansar los días que sean necesarios y luego retomaremos con la gira de promoción”, dijo la popular ‘Michi’.

A pesar que se encuentra aislada en su casa, Soifer pidió a todos sus seguidores que no bajen la guardia, ya que este virus está afectando a muchos ciudadanos debido a la variante Ómicron.

“ Gracias a Dios, hasta ahora no me ha chocado mucho y puedo hacer mis cosas, pero sigo cuidándome para cuidar a los demás . Yo tengo mis dos vacunas y me refuerzo. Por ello, solo me dio como una gripe”, dijo la cantante.

Además, la artista hizo un llamado para que la población vaya a completar su dosis de refuerzos en medio de esta pandemia, pues de acuerdo a las investigaciones, ayudan a evitar que muchos personas desarrollen síntomas de gravedad.

“La vacuna ayuda mucho para tener defensas, así que si aún no lo hacen, vayan y completen sus dosis. La salud es lo más valioso que tenemos para nosotros y todos los que nos quieren”, refirió.

Michelle Soifer confesó que se asustó al enterarse que tenía COVID-19, aunque no presente síntomas de gravedad.

NADA LA DETIENE

Pese a que se encuentra aislada por encontrarse contagiada, Michelle Soifer aseguró que continúa con su proyecto de su nuevo disco “La Nena”, que sale a la luz este sábado 22 de enero.

Para este álbum, la artista del género urbano indicó que le ha puesto todo el ‘punche’ para que sea la más sonada durante todo este 2022 y que el público reconozca su labor en la música, alejada totalmente de los reality de televisión.

MICHELLE SOIFER EMOCIONADA POR ACTUAR EN JUNTA DE VECINOS

Michelle Soifer dio detalles de su participación en ‘Junta de vecinos’. “ La pasé increíble. He conocido personas muy importantes que han sido parte de mi crecimiento actoral. Conocí a dos actrices internacionales (Cynthia Klitbo y Bárbara Torres ) que me ayudaron muchísimo en mi aprendizaje . Grabar ha sido divertido, porque más que un trabajo era un compartir”, señaló sobre la historia de la producción de Pro TV.

“Me encantaría continuar con la actuación. Una artista tiene que ser completo: cantar, bailar y actuar (...) Siempre habrán personas que van a criticar, es normal, pero es lamentable que critiquen los mismos colegas. Todos empezaron de cero y debemos apoyarnos. Más amor y menos hater”, concluyó la cantante.

