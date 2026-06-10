ONU alerta por El Niño 2026: probabilidad alcanza el 90% y Perú podría enfrentar lluvias e inundaciones

Un mapa conceptual de la costa del Pacífico sudamericano, con Perú resaltado en colores que indican el impacto de El Niño, muestra sequías, incendios y lluvias intensas, con el logo de la ONU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que el fenómeno de El Niño se consolide durante los próximos meses continúa aumentando. Un reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas, revela que las anomalías de temperatura registradas en el océano Pacífico ecuatorial muestran una tendencia ascendente que favorece el desarrollo de este evento climático, conocido por alterar los patrones meteorológicos en distintas regiones del planeta.

El reporte detalla que, desde mediados de mayo, las temperaturas de la superficie marina en amplias zonas del Pacífico Tropical han seguido incrementándose. Este comportamiento es considerado una de las principales señales asociadas a la formación de El Niño, fenómeno que ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico central y oriental presentan temperaturas significativamente más cálidas de lo habitual durante un periodo prolongado.

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Temperaturas del mar continúan aumentando y fortalecen escenario de El Niño

El Enfen descarta la ocurrencia del fenómeno El Niño costero en Perú hasta marzo de 2026, según su último comunicado oficial.

Según la evaluación de la OMM, las mediciones recientes muestran una aceleración del calentamiento oceánico en sectores estratégicos del Pacífico ecuatorial. Uno de los indicadores más observados por los especialistas es la denominada Región Niño 3.4, utilizada para monitorear el comportamiento de las aguas y determinar la evolución de este fenómeno.

Durante el periodo comprendido entre febrero y abril, esta región presentó una anomalía promedio de temperatura de +0,1 grados Celsius. Sin embargo, solo en abril dicho valor se elevó hasta +0,47 °C, mientras que entre el 22 de abril y el 13 de mayo las anomalías oscilaron entre +0,8 °C y +0,9 °C, reflejando un calentamiento sostenido.

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La OMM también señala que el Índice Relativo Oceánico de El Niño evidencia un aumento progresivo de la temperatura en las aguas de la zona centro-oriental del Pacífico ecuatorial. A ello se suma otro factor considerado clave por los expertos: la presencia de temperaturas subsuperficiales excepcionalmente altas.

De acuerdo con el documento, extensas áreas del Pacífico ecuatorial registraron temperaturas bajo la superficie del mar superiores en más de 6 °C respecto a los valores promedio. Esta acumulación de calor funciona como una reserva energética capaz de alimentar el calentamiento superficial durante los próximos meses, incrementando las condiciones favorables para la consolidación de El Niño 2026.

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La entidad recuerda que este fenómeno no solo modifica las condiciones oceánicas, sino que también está vinculado a importantes cambios climáticos a escala global. Entre sus efectos pueden figurar alteraciones en los patrones de lluvias, sequías, inundaciones y variaciones extremas de temperatura en diferentes continentes.

El cambio de clima podría durar años

Miles de afectados y 84 víctimas mortales, el saldo provisional del Niño Godzilla| Andina

Además, la OMM destaca que las anomalías térmicas asociadas a El Niño pueden mantenerse durante largos periodos. Como referencia, menciona el episodio registrado entre 1997 y 1998, considerado uno de los más intensos de las últimas décadas y que generó impactos significativos en diversos países.

Los pronósticos elaborados por los centros mundiales de producción de predicciones estacionales de la organización refuerzan este escenario. Las estimaciones indican que existe una probabilidad del 80% de que el fenómeno se establezca en la región centro-oriental del Pacífico ecuatorial entre junio y agosto de este año.

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Las proyecciones son aún más contundentes para los meses posteriores. Según la evaluación de los expertos, la probabilidad de presencia de El Niño aumenta hasta 90% durante los siguientes tres trimestres de 2026.

La OMM señala que tanto los modelos climáticos como el análisis especializado coinciden en mostrar una posibilidad muy alta de formación del fenómeno durante el periodo comprendido entre junio y agosto, manteniendo además un elevado nivel de confianza en los pronósticos hasta finales del otoño del hemisferio norte.

Ante el fortalecimiento de las condiciones que favorecen la aparición de El Niño, especialistas coinciden en que el Perú debe acelerar las acciones de prevención para reducir el impacto de posibles lluvias intensas, inundaciones, huaicos y daños en infraestructura.

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Entre las principales medidas se encuentran la limpieza y descolmatación de ríos, quebradas y sistemas de drenaje, el reforzamiento de defensas ribereñas y la identificación de zonas vulnerables donde podrían registrarse emergencias durante los próximos meses.