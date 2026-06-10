¿Eres de los más de 8 millones de peruanos que no votaron?: conoce cómo trámitar la dispensa para evitar la multa

¿No votaste en la segunda vuelta? Así puedes solicitar una dispensa ante el JNE. (Foto: Agencia Andina)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que ya recibe las solicitudes de dispensa y justificación de los ciudadanos que no participaron en la segunda elección presidencial realizada el pasado 7 de junio y que buscan evitar las multas electorales.

Según explicó el vocero del JNE, Luis Grillo, la dispensa corresponde a quienes no acudieron a votar por una causa debidamente sustentada, mientras que la justificación está dirigida a los miembros de mesa, titulares o suplentes, que no asistieron a la instalación de las mesas de sufragio.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presenta una campaña informativa para tramitar justificaciones y dispensas electorales de forma 100% virtual, incluyendo un QR y un número de call center para orientación. (JNE)

¿Dispensa o justificación?

De acuerdo con el organismo electoral, los electores que no votaron deben presentar una solicitud de dispensa acompañada de documentos que acrediten el motivo de su inasistencia. En cambio, quienes incumplieron su labor como miembros de mesa deben tramitar una justificación.

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El JNE señaló que ambos procedimientos permiten solicitar la extinción de la multa electoral siempre que la causal presentada sea aceptada por la entidad.

Captura de pantalla mostrando documentos del JNE con requisitos para justificar la inasistencia a las elecciones por motivos de salud o por robo/pérdida del DNI. (JNE)

Trámite es 100% virtual

Las solicitudes pueden presentarse de manera virtual a través del Sistema de Dispensa Virtual del JNE, disponible todos los días de la semana. De forma excepcional, también pueden realizarse de manera presencial en las oficinas de la institución.

Entre las causales admitidas figuran viajes al extranjero por salud o estudios, desastres naturales, fallecimiento de familiares directos, discapacidad, pérdida del DNI, lactancia, errores en el padrón electoral y cumplimiento de funciones electorales. El organismo indicó que cuenta con un plazo de hasta cinco días para resolver cada solicitud.

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Una página web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalla los requisitos para justificar la inasistencia al voto por motivos de discapacidad, lactancia o gestación. (JNE)

Paso a paso para solicitar la dispensa electoral

Los ciudadanos que no acudieron a votar en la segunda vuelta presidencial y cuentan con una causal válida pueden solicitar una dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para evitar la multa electoral. El trámite se realiza principalmente de manera virtual a través del Sistema de Dispensa Virtual y requiere presentar documentos que sustenten el motivo de la inasistencia.

Para realizar la solicitud, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al Sistema de Dispensa Virtual del JNE mediante la plataforma habilitada por la entidad. Registrarse o iniciar sesión utilizando el número de DNI y la contraseña correspondiente. Seleccionar la opción “Dispensa” e identificar la causal que justifica la ausencia en la jornada electoral. Adjuntar la documentación de sustento, como certificados médicos, constancias de viaje, partidas de defunción u otros documentos según el motivo alegado. Realizar el pago de la tasa administrativa, en caso corresponda, y adjuntar el comprobante solicitado por el sistema. Enviar la solicitud para que sea evaluada por el JNE. Esperar la resolución del trámite, que será revisado por la entidad en un plazo aproximado de cinco días.

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¿Cuándo se revisarán las actas observadas?

El JNE anunció que las audiencias de recuento de votos para las actas observadas comenzarán este viernes 12 de junio. Cada acta observada estará sujeta a un cronograma establecido por la normativa vigente, y entre la convocatoria y la realización de la audiencia debe transcurrir un plazo de tres días.

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Hasta el martes 9 de junio, se habían remitido 25 actas con errores materiales para el recuento físico de cédulas, de las cuales cuatro ya contaban con audiencia programada. Las observaciones abarcan diversas causas, principalmente vinculadas a errores materiales como falta de firmas, ausencia de datos, actas incompletas, ilegibilidad o errores aritméticos. Además, el trámite puede activarse por controversias surgidas en mesa, como la existencia de votos impugnados.

Actas observadas en la segunda vuelta: qué son y cómo pueden influir en los resultados finales. (Foto: JNE)

La ONPE reportó más de 1.500 actas observadas durante la jornada de la segunda vuelta electoral. El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, informó que las actas provenientes del extranjero llegarán el 10 de junio; aquellas que presenten errores o inconsistencias pasarán también al JNE para su evaluación. Una vez finalizado este proceso y resueltas todas las observaciones, el JNE procederá con la proclamación oficial de los resultados a mediados de julio.

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