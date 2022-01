Margarita Rosa de Francisco, Silvia Navarro, Angélica Rivera y Laura Londoño: ellas protagonizaron las versiones de Café con aroma de mujer

Las actrices que encarnaron a Gaviota en las versiones de Café con aroma de mujer. (Foto: Composición)

El éxito de Café con aroma de mujer en Netflix nos invita a hacer un repaso de lo que hay detrás de esta nueva versión con William Levy y Laura Londoño. Esta exitosa producción está basada en una telenovela que lleva el mismo nombre, emitida en 1994.

En aquella oportunidad, fue protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han estrenado más versiones. En esta nota haremos un repaso de las actrices que dieron vida a la romántica Gaviota.

MARGARITA ROSA DE FRANCISCO (CAFÉ CON AROMA DE MUJER)

La primera versión es de 1994, protagonizada por la actriz Margarita Rosa de Francisco (Gaviota) y el actor Guy Ecker (Sebastián Vallejo). Esta producción es considerada una de las mejores telenovelas en Colombia, logrando éxito total en sintonía.

Fue creada por Fernando Gaitán y producida por RCN Televisión para el desaparecido Canal A. Se estreno el 30 de noviembre de 1994 en sustitución de La potra Zaina, y finalizó el 24 de julio de 1995, siendo reemplazado por Eternamente Manuela.

En 1995 ganó el premio TVyNovelas a la Mejor Telenovela. Este papel le valió a Guy Ecker gran popularidad, siendo reconocido con el premio El Mejor Actor Protagónico.

Margarita Rosa de Francisco interpretó a Teresa Suárez, pero de cariño la llamaban Gaviota. Inocente, romántica y dueña de una bella voz que alegraba a todo el que la rodeaba, esas eran las características del personaje femenino del teledrama.

Actualmente la actriz tiene 56 años, es actriz, cantante, escritora, compositora y presentadora colombiana. Además, es muy activa a las redes sociales, donde no duda en dar su opinión sobre la coyuntura política.

SILVIA NAVARRO (CUANDO SEAS MÍA)

La segunda versión la hizo México en el 2001 y se transmitió por TV Azteca. Contó con las actuaciones principales de Silvia Navarro y Sergio Basáñez. Aunque tuvo mucho éxito en su país, no logró superar el éxito de la original. En esta ocasión, el protagonista se llamó Diego Sánchez Serrano, y la producción estuvo a cargo de Rafael Gutiérrez.

Silvia Navarro interpretó a Teresa Suárez Domínguez, conocida como Paloma. La actriz de 43 años ha protagonizado innumerables producciones, siendo una de las actriz más queridas y cotizadas del medio. Uno de sus últimos proyectos fue en 2017, protagoniza Caer en tentación junto a Carlos Ferro, Adriana Louvier y Gabriel Soto. Además es asidua a las redes sociales, donde postea momentos de su vida con el fin de estar más cerca de sus seguidores. Además de ser influencer.

ANGÉLICA RIVERA (DESTILANDO AMOR)

Esta tercera versión fue protagonizada por Angélica Rivera (Gaviota) y Eduardo Yáñez, bajo la producción de Nicandro Díaz para Televisa. Esta tercera propuesta fue emitida en el 2007 por horario estelar de El Canal de las Estrellas, pero hizo una variación. En lugar del café, la televisora usó como hilo argumental su bebida bandera, el tequila, logrando gran éxito a nivel nacional e internacional.

Los antagonistas fueron Sergio Sendel, Chantal Andere y Martha Julia. Y contó con las actuaciones estelares de Ana Patricia Rojo, Fernanda Castillo, y los primeros actores Ana Martín, Alejandro Tommasi y Martha Roth.

Angélica Rivera encarnó a Teresa Hernández García, conocida como Gaviota. Las actriz, cantante y conductora de TV decidió retirarse del mundo artístico tras contraer nupcias con Enrique Peña Nieto, en el 2010, cuando era gobernador del Estado de México. Rivera se dedicó a desempeñar su rol de primera dama. Sin embargo, en el 2019 concluyó su matrimonio.

La figura de 52 años sigue alejada de la televisión y dedicada a sus hijas.

LAURA LONDOÑO (CAFÉ CON AROMA DE MUJER)

Café con aroma de mujer es la última versión de la telenovela homónima. Esta propuesta también es colombiana, y se realizó bajo la producción de Yalile Giordanelli para RCN Televisión en 2021.

En esta oportunidad, los protagonista son Laura Londoño y William Levy. Primero se estrenó en Colombia el 10 de mayo de 2021 a través de Canal RCN, mientras que en los Estados Unidos se estrenó por Telemundo el 25 de mayo de 2021. La producción culminó el 24 de septiembre de 2021 en Colombia.

Laura Londoño Tapia, actriz, modelo y artista colombiana, interpretó a Teresa Suárez, La Gaviota. Cabe señalar que el nombre de las protagonistas se conservó en todas las versiones, a diferencia de los protagonistas, que sufrió cambios en Cuando sean mía y Destilando amor.

El pasado jueves 13 de enero la actriz contó una curiosa anécdota que la hizo acreedora del papel de Gaviota.

“Mi querido director Mauricio Cruz me confesó en medio del rodaje que cuando me hizo el casting para Gaviota, 2 cosas le llamaron la atención: 1) mi actuación, que le gustó y 2) mi cara de perdida cuando le ponía atención a sus indicaciones, el creyó que era cara de que no le entendía nada y que estaba absolutamente perdida y en la nebulosa, “cara de bobita” me dijo (risas) en realidad esa es siempre mi cara cuando estoy concentrada en algo y poniendo mucha atención”, contó la actriz, adjuntando una serie de fotos sobre su personaje.

Esta versión ha logrado gran aceptación, teniendo altos índices de audiencia en Canal RCN y Telemundo. Plato que viene repitiendo tras ser colocada en Netflix. Café con aroma de mujer se encuentra en la lista de las producciones más vistas, dejando atrás a La reina del flow, Utopía, Pasión de Gavilanes, Yo soy Betty, la fea, Cobra Kai, Rebelde, Madre/Androide, Pablo Escobar: el patrón del mal y Rebelde Way.

