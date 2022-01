Ventanilla: OEFA supervisa derrame de petróleo registrado en playa Cavero

Los efectos de la erupción volcánica en Tonga no solo se manifestaron en un comportamiento inusual de las olas o afectando los comercios ubicados cerca al mar al inundarse, también generó un derrame de petróleo en la playa Cavero de Ventanilla. Al ser notificados de este suceso, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) acudió a la zona del desastre.

La entidad correspondiente inició la supervisión del accidente ocurrido en la provincia constitucional del Callao. El trabajo de estas autoridades permitirá verificar las causas de la emergencia ambiental, la responsabilidad de los hechos y el impacto generado, así como, de ser el caso, las acciones de primera respuesta por parte de la empresa responsable. Se informó que, como parte de las labores de fiscalización, se están realizando las coordinaciones con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).

Según un informe de la refinería “La Pampilla” el derrame fue calificado como limitado y se determinó que ocurrió durante el proceso de descarga de un buque que se encontró con los oleajes anómalos provocados por la erupción y posterior tsunami registrado en Tonga el sábado último.

A través de un comunicado, se anunció que las altas mareas registradas en el litoral peruano alteraron el proceso de descarga de crudo del buque Mare Dorium a la Refinería La Pampilla que se realizaba en esos momentos. ”Como producto de ello se registró un derrame limitado debido a la violencia del oleaje que ocurrió en plena faena de descarga”, aclaró.

Al conocerse el desastre, la refinería activó sus protocolos de seguridad e iniciaron las labores de limpieza correspondiente, según una misiva publicada. Además, las autoridades locales pidieron a los bañistas que se habían acercado a la zona a que abandonasen dicho lugar mientras se realizaban las acciones correspondientes.

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú informó que constató que el plan de contingencia ante estos incidentes se activó correctamente , luego que la Capitanía de Puerto del Callao arribó hasta el terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería de la Pampilla, donde se habría producido un derrame de hidrocarburos.

“Esperamos que las investigaciones den con el origen de este hecho. Por lo pronto la procuraduría de la municipalidad de Ventanilla viene evaluando realizar las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables de este delito ambiental”, indicó la Municipalidad.

OTROS AFECTADOS

El desastre ocurrido en Tonga tuvo tristes repercuciones en el Perú, siendo quizás la más lamentable el fallecimiento de dos personas en el norte del país. Según el reporte de las autoridades policiales, las víctimas fueron identificadas como Heyner Luderits Quiroz Obligas (46) y Wendy Yesenia Altamirano Montenegro (23).

En Paracas se reportó que varias embarcaciones fueron dañadas por las bravas olas y los negocios ubicados en el balneario de dicho lugar, se inundaron cuando el agua se salió de la orilla. Las autoridades locales determinaron que al menos cien establecimientos se vieron perjudicados. Todos ellos no mostraron mayor preocupación por los efectos del desastre en Tonga pues las autoridades peruanas señalaron que no había peligro alguno de tsunami.

El capitán de corbeta Giacomo Morote, jefe del Departamento de Oceanografía de la Dirección de Hidrografía de la MGP, sostuvo este domingo que los umbrales específicos para lanzar una alerta por un tsunami de origen lejano no se cumplían porque se trató de un evento sumamente extraordinario.

“No ocurre hace muchísimos años. Estamos hablando que entre 100 a 200 años no ocurre un evento de este tipo, por lo cual no correspondería haber hecho una alerta por este tipo de eventos”, dijo.

