Oleaje anómalo provocó derrame de petróleo en playas de Ventanilla

El derrame de petróleo afectó a la fauna marina de las islas en las playas de Ventanilla. | Foto: Twitter @Anibal_P_M

La tarde de este domingo, las autoridades de Ventanilla reportaron un derrame de petróleo en las playas Bahía Blanca y Costa Azul. Por ello, junto con personal de salvataje de la Policía, tuvieron que evacuar a más de 200 bañistas. Horas después la Refinería la Pampilla comunicó que el hecho fue provocado por los fuertes oleajes que se registran desde el sábado y que causaron fugas en el proceso de descarga del crudo.

Según vecinos de la zona, entrevistados por Canal N el olor a petróleo se sentía desde el sábado por la noche. Este domingo, al acercarse a la playa, vieron zonas negras e incluso aves muriendo a causa del derrame de petróleo.

“Las aves no podían volar. En este lado de Ventanilla están los nidos de todas las aves guaneras. Ellos se zambullen en el mar, pero al momento de salir, ya no pudieron”, comentó y agregó que algunos vecinos comenzaron a sentir irritación en los ojos.

Por su parte, el alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, confirmó el derrame de petróleo e invocó a las autoridades determinar las causas del incidente.

“Terrible derrame de petróleo en el mar de Ventanilla que atenta contra nuestro ecosistema. Desde la Municipalidad de Ventanilla lideraremos el trabajo para resarcir este daño lo más pronto posible e insta a las autoridades competentes para determinar las causas de este hecho y establecer responsabilidades”, escribió en su cuenta Facebook.

En tanto, la Municipalidad de Ventanilla informó que procedió a cerrar las playas Costa Azul y Bahía Blanca tras realizar una evaluación del derrame de petróleo. Además, señalaron que informaron de la “lamentable situación” a las entidades correspondientes como al Ministerio del Ambiente, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Municipalidad Provincial del Callao para que tomen las medidas correspondientes.

“Esperamos que las investigaciones den con el origen de este hecho. Por lo pronto la procuraduría de la municipalidad de Ventanilla viene evaluando realizar las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables de este delito ambiental”, indicaron.

Olaje anómalo provocó derrame de petróleo en playa de Ventanilla

CAUSAS DEL DERRAME DE PETRÓLEO

Por la tarde, se comunicó que “mareas inusitadas en el mar de Ventanilla afectaron el proceso de descarga de crudo a la refinería”.

“Las altas mareas registradas en el litoral peruano la tarde del sábado 15, como consecuencia de la erupción de un volcán con epicentro en el mar de Tonga, alteraron el proceso de descarga del crudo del buque Mare Doriym a la Refinería La Pampilla que se realizaba en esos momentos”, señalaron.

Manifestaron que “como producto de ello se registró un derrame limitado debido a la violencia del oleaje que ocurrió en plena faena de descarga” y que “la refinería activó inmediatamente sus protocolos de seguridad y sus brigadas lograron controlar el incidente”.

Finalmente, aseguraron que “continúan con las labores de control y limpieza del litoral en coordinación con las autoridades locales”.

Más tarde, el capitán de navío Roberto Teixeira dijo a RPP que por el momento no se ha definido la cantidad de crudo derramado

¿POR QUÉ NO SE LANZÓ LA ALERTA DE TSUNAMI?

El capitán de corbeta Giacomo Morote, jefe del Departamento de Oceanografía de la Dirección de Hidrografía de la MGP, sostuvo este domingo que los umbrales específicos para lanzar una alerta por un tsunami de origen lejano no se cumplían porque se trató de un evento sumamente extraordinario.

“No ocurre hace muchísimos años. Estamos hablando que entre 100 a 200 años no ocurre un evento de este tipo, por lo cual no correspondería haber hecho una alerta por este tipo de eventos”, dijo.

SEGUIR LEYENDO