Sicarios asesinan a dirigente de obras en Ventanilla: víctima hablaba desde su celular en un parque

Sicariato en Perú. Foto: Agencia Andina/Imagen referencial.

Sicariato en Perú. Esta vez ocurrió en Ventanilla, donde un hombre de 52 años de edad recibió seis impactos de bala mientras conversaba con su celular en el parque Nuevo Progreso, en el distrito de Pachacútec. Era conocido como dirigente de obras de construcción. La víctima responde al nombre de Moisés Henry Martínez Ramos.

Según La República, el fallecido era de Áncash y había llegado a la capital por temas laborales. Testigos contaron el medio que Martínez Ramos recibió una llamada de los homicidas. Minutos después aparecieron para matarlo. Eran dos sujetos que llegaron a borde una moto lineal.

“Él era tranquilo, siempre ha trabajado en construcción de casas. Él era dirigente de la obra de Los Cedros. Ya tenía amenazas, el día de mi cumpleaños me comentó que lo estaban amenazando de muerte desde distintos números de celular ”, relató a La República, una vecina que prefirió el anonimato.

“En ese parque pasan delincuentes día y noche. Ningún Policía viene a cuidar a la población. No hay cámaras por acá, no hay nada. Lamentablemente aquí, en el asentamiento humano, no toman cartas en el asunto ni la municipalidad ni los policías. Cuando pasa algo, recién vienen”, refirió otra residente. La Policía ya ha empezado con las investigaciones de este crimen que parece ser un ajuste de cuentas, en un nuevo caso de sicariato en nuestro país.

OTRO CASO DE SICARIATO EN MANCHAY

Ocurrió alrededor de las 8.30 a.m. del día miércoles. Veinte minutos antes la víctima Julián Martínez Córdova (49) — padre de tres hijos y abuelo de un nieto— salió de su casa en la asociación de viviendas Los Yarowilcas, manzana D, lote 22 y subió al volante de su camioneta gris Daewoo con placa A4V-288.

Él no contaba que aparecerían dos sicarios, quienes le dispararon 17 veces al hombre de negocios. Resultó con graves heridas en tórax y cabeza. De acuerdo con Ojo, la víctima fue fundadora de la Asociación Los Yarowilcas y hasta hace poco era dirigente vecinal de la zona.

De acuerdo con La República, hasta la zona llegaron agentes de la comisaría de Manchay, peritos de Criminalística y el fiscal de turno. Además, se marcaron 12 de impactos de bala en el parabrisas de la unidad y varios proyectiles regados en el pavimento. A pesar de la escena del crimen, aún se desconocen los motivos del atentado.

Vecinos de Los Yarowilcas comentaron al medio que estos crímenes son constantes en las calles y solicitan mayor presencial policial y de Serenazgo del lugar.

CIFRAS 2021: EL 44% DE LOS ASESINATOS EN LIMA ES POR SICARIATO

En 2021, La República reveló cifras alarmantes en cuanto al aumento de la modalidad de sicariato en la capital. Desde enero hasta el 20 de noviembre se cometieron 512 homicidios en Lima Metropolitana: 225 fueron por sicariato (44%); mientras que en el Callao, de los 264 asesinatos en el mismo periodo, 205 (78%) fueron por encargo. Es decir, de las 776 víctimas 430 (56%) fueron eliminadas por delincuentes a sueldo.

Entre enero y octubre fueron eliminados 184 varones y 21 mujeres. De ellos, 21 eran ciudadanos venezolanos. Según la División de Homicidios, el 75% fue asesinado por ajuste de cuentas, el 5% por venganza y un 11% de los casos está en investigación.

Además, el porcentaje de asesinado por ajuste de cuentas, se divide en cuatro motivos: el 10% fue por trata de personas, el 20% por dominio o hegemonía de determinada zona, el 30% por extorsión y cobro de cupos, y el 40% por dominio del tráfico de terrenos.

