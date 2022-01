Crimen en Ventanilla: hombre fue asesinado y su cadáver estaba sobre montones de basura

Un hombre fue víctima de un asalto en donde fue asesinado tras cinco disparos. El hecho ocurrió en Ventanilla: Video: Buenos Días Perú/Panamericana Televisión.

Delincuencia en en la Av. La Playa, en el asentamiento humano Las Viñas, en el distrito de Ventanilla. Un ciudadano aún no identificado fue asesinado en horas de la madrugada de este miércoles, producto de seis impactos de bala. También se desconoce la persona que realizó los disparos.

Según Buenos Días Perú, no se descarta que sea una persona extranjera de aproximadamente de 30 años de edad, quien vestía un short rojo y un polo deportivo. Los vecinos de la zona contaron que oyeron cinco disparos en la madrugada. El cuerpo de la víctima se encontraba sobre montones de basura, y fue difícil hallarlo ya que se encontraba en un lugar sin iluminación. Un lugar donde los vecinos dejan basura para luego quemarla.

Los vecinos también añadieron que no conocen a la persona, por lo que no se descarta la hipótesis de que la víctima venía de otro lugar. Además, exigieron mayor presencial policial debido a que la zona es inseguro por la falta de iluminación.

Los agentes de criminalística revisaron el cadáver para continuar con las diligencias donde encontraron seis casquillos de bala. Además, el matinal señalo que la víctima habría sido llevado con engaños por sus asesinos a dicho lugar en Ventanilla, para luego asesinarlo.

OTRO CRIMEN EN VENTANILLA

Sicariato en Perú. Esta vez ocurrió en Ventanilla, donde un hombre de 52 años de edad recibió seis impactos de bala mientras conversaba con su celular en el parque Nuevo Progreso, en el distrito de Pachacútec. Era conocido como dirigente de obras de construcción. La víctima responde al nombre de Moisés Henry Martínez Ramos.

Según La República, el fallecido era de Áncash y había llegado a la capital por temas laborales. Testigos contaron el medio que Martínez Ramos recibió una llamada de los homicidas. Minutos después aparecieron para matarlo. Eran dos sujetos que llegaron a borde una moto lineal.

“Él era tranquilo, siempre ha trabajado en construcción de casas. Él era dirigente de la obra de Los Cedros. Ya tenía amenazas, el día de mi cumpleaños me comentó que lo estaban amenazando de muerte desde distintos números de celular”, relató a La República, una vecina que prefirió el anonimato.

“En ese parque pasan delincuentes día y noche. Ningún Policía viene a cuidar a la población. No hay cámaras por acá, no hay nada. Lamentablemente aquí, en el asentamiento humano, no toman cartas en el asunto ni la municipalidad ni los policías. Cuando pasa algo, recién vienen”, refirió otra residente. La Policía ya ha empezado con las investigaciones de este crimen que parece ser un ajuste de cuentas, en un nuevo caso de sicariato en nuestro país.

