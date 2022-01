¿Marcos López y Edison Flores llegarán al partido ante Colombia?: esto se sabe de los dos jugadores de la selección peruana

El partido ante Colombia será en once días y dependerá de la condición de ambos jugadores para ser considerados en la convocatoria.

No todo salió cómo se pensó en el Perú vs. Panamá. Si bien hubo cosas positivas para rescatar como el encuentro del gol de Alex Valera, no faltó lo malo. Y es que Marcos López y Edison Flores encendieron las alarmas en la selección nacional tras salir golpeados. Ahora se deberá realizar los examenes correspondientes y conocer si llegarán ante Colombia por Eliminatorias.

Marcos López fue el primero en salir del terreno de juego del estadio Nacional. Esto sucedio a los 59 minutos, el lateral izquierdo se tocó el posterior de su pierna derecha e inmediantamente, Ricardo Gareca llamó a Nilson Loyola.

Los doctores del comando técnico nacional entraron a la cancha, pero el jugador del San Jose Earthquakes de la Major League Soccer salió por sus propios medios. Después se pudo ver que fue vendado con hielo en la pierna en la banca de suplentes.

Lesión de Marcos López en amistoso Perú vs Panamá. (Video: Movistar Deportes).

Lo que si causó sorpresa fue que Edison Flores esté sentido, debido a que no presentó ninguna molestia. El popular ‘Orejas’ fue cambiado a los 69 minutos por Jairo Concha, quien hizo su debut oficial con la selección mayor.

“Mañana a las 10 am estos dos jugadores, Marcos López y Edison Flores están citados para realizarles una resonancia magnética en un centro clínico de San Isidro cerca a la Videna. Con esto se buscará determinar si es una lesión compleja, si es algo que los sacará en varios días o posiblemente de los partidos de Eliminatorias”, señaló Gustavo Peralta en ESPN Perú.

